Villegas destaca avance de “La Verde” y anuncia que hasta el 60% de convocados militan en el exterior

Bolivia enfrentará el próximo 4 de septiembre a Colombia y el 9 se medirá frente a Brasil en la última fecha de eliminatorias mundialistas, según el director técnico Óscar Villegas, ya se tiene la lista de los jugadores que podrían ser convocados.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Óscar Villegas, director técnico de la selección nacional, en un contacto exclusivo con Red Uno, destacó el avance del equipo en las eliminatorias y la importancia de mantener la ilusión del país por clasificar al Mundial 2025, resaltando el crecimiento del fútbol boliviano y la profesionalización de sus jugadores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Así mismo Villegas, informó que una mayoría de jugadores que serán convocados para la última fecha por Eliminatorias, militan en ligas fuera del país.

“Tenemos una lista grande que hacemos de 40 jugadores, de esa lista vamos depurando y viendo rendimientos partido a partido a cada uno, a partir de ellos quedaremos en 27 jugadores y por ahí un invitado joven, pero nuestra habitual lista de candidatos es de los 27 jugadores”, manifestó Villegas.

Según reveló el DT de la selección boliviana, la lista de jugadores será compuesta en su mayoría por jugadores que militan en el exterior.

“Yo te diría que fuera del país entre el 50 y 60% de jugadores vienen de afuera y ese es un orgullo también porque cuando arrancamos las eliminatorias teníamos de 3 a 4 foráneos y hoy tenemos cerca al 60% que tenemos que convocar de afuera”, manifestó Villegas.

Según el DT, la selección se hizo visible y los jugadores fueron encontrando mercados importantes, dijo que los jugadores bolivianos en el mercado internacional se encuentran cada vez en mejores ligas.

Bolivia enfrentará el próximo 4 de septiembre de 2025 a Colombia y el 9 de septiembre de 2025 enfrentará a Brasil en la última fecha de las eliminatorias mundialistas 2026.