«¡Viva Bolivia, carajo!»: el mensaje de Moscoso tras conquistar los Juegos Mundiales

Moscoso hizo historia para Bolivia al conquistar la medalla de oro en los Juegos Mundiales de ráquetbol en China. Tras una final intensa frente a Diego García, el número uno del mundo dedicó el título al país con un emotivo mensaje.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Conrrado Moscoso sigue escribiendo páginas doradas en la historia del ráquetbol boliviano. El chuquisaqueño conquistó la medalla de oro en los Juegos Mundiales disputados en China, un logro inédito para el país, y lo celebró con un emotivo mensaje: “Gracias de corazón. Gracias por su apoyo. ¡Viva Bolivia carajo!”.

La final fue una batalla intensa frente a Diego García, boliviano que representa a Argentina. El partido se definió en cinco vibrantes sets (9-11, 11-2, 11-9, 6-11 y 14-12), reflejo de la paridad y el alto nivel de juego mostrado por ambos. Al final, Moscoso se impuso con carácter y jerarquía.

“Por ustedes y para ustedes. Gracias hasta el cielo, gracias con los pies en la tierra a cada uno de ustedes. Medalla de oro Juegos Mundiales China. ¡Viva Bolivia carajo!”, reiteró el número uno del mundo, confirmando que su victoria es un regalo al país.

Este título representa la primera medalla de oro para Bolivia en este prestigioso certamen, sumándose a la larga lista de conquistas de Moscoso. El chuquisaqueño ya tiene en su vitrina oros en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales de distintas categorías y en el Tour Profesional.

El único pendiente sigue siendo una participación en los Juegos Olímpicos, aunque hasta el momento el ráquetbol no forma parte del programa olímpico. Sin embargo, con su triunfo en China, Moscoso reafirma su condición de máximo referente del deporte boliviano a nivel internacional.