Votación en la Embajada de Bolivia en México transcurre con normalidad y alta participación

La jornada de elecciones generales en el exterior se desarrolla con normalidad en la Embajada de Bolivia en México, donde la participación ciudadana ha aumentado significativamente. Según informó de Pablo Villapardo, representante notario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso electoral transcurre sin incidentes, cumpliendo con los horarios establecidos.

Villapardo informó que la apertura de mesas se realizó puntualmente, con la mesa 1 abriendo a las 8:10 a.m. y la mesa 2 a las 8:18 a.m. La votación se llevará a cabo durante ocho horas ininterrumpidas.

Un dato relevante es el considerable incremento en el padrón electoral en este país. «Están habilitados 574 personas para votar. El padrón casi se ha duplicado de lo que se tenía anteriormente, son bastantes personas habilitadas», indicó el representante del TSE.