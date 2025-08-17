Voto en el exterior: Al menos cuatro países cierran al 100% y en Latinoamérica se está en la recta final

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que hasta las 14:00 de Bolivia, las mesas de votación en Bélgica, Gran Bretaña, Países Bajos y Japón cerraron al 100%. La autoridad confirmó que en el país un 80% de mesas abrió a las 8:00 por lo que cerrarán a las 16:00

Según el informe de las 14:00, en España aún se desarrollaba la votación

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, indicó que pasada las 14:00 horas en Bolivia, al menos en cuatro países en los que votan los bolivianos, ya cerraron la votación de las elecciones presidenciales al 100%. Citó que en este grupo están Gran Bretaña, Bélgica, Japón y Países Bajos.

Además, mencionó que a la misma hora en España se tiene un avance del cierre a un 45% mientras que Italia está a un 80%. Precisó que los países latinoamericanos en los que se está sufragando cerrarán a partir de las 16:00 (HB).

Este domingo los ciudadanos en Bolivia asisten a las urnas a votar por el presidente y vicepresidente del país. Además, eligen a integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En un informe hasta el mediodía en Bolivia, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, calificó la jornada de votación tanto en Bolivia como en el exterior como tranquila pues “no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto”.

En su informe reconoció que se registró incidentes en Ginebra, Suiza, pero aseguró que fueron controlados a tiempo.

Ávila indicó que el 80% de mesas en Bolivia abrieron la jornada de votación a las 8:00 por lo que se espera que cierren a las 16:00, al cumplir las ocho horas de funcionamiento, como lo establece la ley electoral.

En esta línea, remarcó que esto permitirá que el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) pueda emitir los datos preliminares al 80%, hasta las 21:00, como ya se había comprometido el TSE.

