Wilma Alanoca: “Evo Pueblo irá a las subnacionales”, pero se esperará definición de ampliado

Wilma Alanoca: "Evo Pueblo irá a las subnacionales", pero se esperará definición de ampliadoCategorías PolíticaEtiquetas 18/08/2025 La agrupación que tiene como líder a Evo Morales se presentará a las elecciones para alcaldías y gobernaciones, adelantó la concejala de El Alto, Wilma Alanoca, que es de línea evista. Evo Pueblo es la agrupación que lidera el líder cocalero, Evo Morales Fuente: Unitel eju.tv Los seguidores de Evo Morales apuestan por la sigla Evo Pueblo para participar de las elecciones subnacionales programadas para 2026, así lo adelantó la concejala de El Alto, Wilma Alanoca, que forma parte de la estructura evista. Sin embargo, Alanoca no identificó qué partido político albergará a este bloque, que se desprendió del Movimiento al Socialismo (MAS) luego de constantes disputas y acusaciones entre sus altos mandos, ni tampoco la estrategia que seguirán. "Tendrá plena participación en la contienda de las elecciones subnacionales, con presencia en las candidaturas para gobernaciones y alcaldías", dijo Alanoca. La concejala también apuntó que se esperará al ampliado que se tendrá el próximo sábado en donde se diseñarán las directrices a seguir y que, en base a ello, se actuará para fortalcer el proceso político que tiene como base el trópico cochabambino, zona en donde permanece Morales desde hace meses. "Estamos en plena restructuración", precisó al acotar que esto se tendrá definido hasta octubre.