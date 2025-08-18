Wilma Alanoca: “Evo Pueblo irá a las subnacionales”, pero se esperará definición de ampliado

Fuente: Unitel

Los seguidores de Evo Morales apuestan por la sigla Evo Pueblo para participar de las elecciones subnacionales programadas para 2026, así lo adelantó la concejala de El Alto, Wilma Alanoca, que forma parte de la estructura evista.

Sin embargo, Alanoca no identificó qué partido político albergará a este bloque, que se desprendió del Movimiento al Socialismo (MAS) luego de constantes disputas y acusaciones entre sus altos mandos, ni tampoco la estrategia que seguirán.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Tendrá plena participación en la contienda de las elecciones subnacionales, con presencia en las candidaturas para gobernaciones y alcaldías”, dijo Alanoca.

La concejala también apuntó que se esperará al ampliado que se tendrá el próximo sábado en donde se diseñarán las directrices a seguir y que, en base a ello, se actuará para fortalcer el proceso político que tiene como base el trópico cochabambino, zona en donde permanece Morales desde hace meses.

“Estamos en plena restructuración”, precisó al acotar que esto se tendrá definido hasta octubre.