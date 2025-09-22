Fútbol nacional: Dos bolivianos luchan con la legión extranjera por liderar la tabla de goleadores

La tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse siete de los ocho partidos que corresponde a la vigésima primera fecha.
Agencia APG
CON CATORCE GOLES
Oscar Villalba Independiente
CON ONCE GOLES
Moisés Paniagua Always Ready
González Always Ready
Gustavo Peredo Guabirá
CON DIEZ GOLES
Dorny Romero Bolívar
CON OCHO GOLES
Darío Torrico Always Ready
Rodrigo Ramallo Aurora
Moisés Villarroel Blooming
Rafael Mollercke Guabirá
Fabricio Vásquez Gualberto Villarroel
Juan Godoy The Strongest
Sebastián Zeballos Totora Real Oruro
CON SIETE GOLES
Guido Vadalá Blooming
John García The Strongest
Jaime Arrascaita The Strongest
Enrique Triverio The Strongest
CON SEIS GOLES
Héctor Bobadilla Always Ready
Jhon Velázquez Bolívar
Fábio Gomes Bolívar
Fernando Nava O. Petrolero
Leandro Corulo Real Tomayapo
Joel Amoroso The Strongest
Gustavo Ribeiro Totora Real Oruro
Héctor Bobadilla Wilstermann
CON CINCO GOLES
Fernando Saucedo Always Ready
Brian Sobrero Always Ready
Jair Reinoso Aurora
Martín Alaniz Blooming
Carlos Melgar Bolívar
Thomaz Santos Independiente
Willian Álvarez Nacional Potosí
Martín Prost Nacional Potosí
Antony Vásquez San Antonio
René Barbosa San Antonio
Jeyson Chura The Strongest
Alex Cáceres Wilstermann
CON CUATRO GOLES
Leonardo Viviani Aurora
David Robles Aurora
Franco Posse Blooming
Samuel Garzón Blooming
Leonel Justiniano Bolívar
Patricio Rodríguez Bolívar
Carlos Áñez Guabirá
Daniel Camacho FC Universitario
Fernando Arismendi Gualberto Villarroel
Bruno Vides Gualberto Villarroel
Joel López Gualberto Villarroel
Dubán Palacio Nacional Potosí
Ricardo Centurión O. Petrolero
Jonatan Cristaldo O. Petrolero
Walter Chalá O. Petrolero
Mario Barbery Real Tomayapo
Mario Otazú San Antonio
Luis Alí Totora Real Oruro
CON TRES GOLES
Josué Rivas ABB
Roler Ferrufino Always Ready
Roland Escobar Aurora
Nahuel Acosta Blooming
Erwin Saavedra Bolívar
Martín Cauteruccio Bolívar
Joel Calicho FC Universitario
Agustín Jara FC Universitario
Willie Barbosa Independiente
Bismarck Ubah Independiente
Tommy Tobar Nacional Potosí
Gilbert Álvarez O. Petrolero
Julio Herrera San Antonio
Rodrigo Vargas San Antonio
Oswaldo Blanco San Antonio
José Martínez San Antonio
Álvaro Quiroga The Strongest
CON DOS GOLES
Enrique Taborga ABB
Gary Rea ABB
Abdiel Arroyo ABB
Marco Salazar ABB
Javier Uzeda Always Ready
Tomás Andrade Always Ready
Alan Terrazas Aurora
Adriel Fernández Aurora
Michael Ortega Aurora
Carlos Sejas Aurora
César Menacho Blooming
Richet Gómez Blooming
Marc Enoumba Blooming
Daniel Cataño Bolívar
Ervin Vaca Bolívar
Esdras Mendoza FC Universitario
Guilder Cuellar FC Universitario
Raúl Castro FC Universitario
Tommy Tobar FC Universitario
Ronaldo Sánchez Guabirá
Cristian Barco Guabirá
Santiago Paiva Guabirá
Alan Mercado Independiente
Rudy Cardozo Independiente
Saúl Torres Nacional Potosí
Agustín Mansilla Nacional Potosí
Javier Guerra Nacional Potosí
Kevin Salvatierra O. Petrolero
Ronald Acuña O. Petrolero
Héctor Cuellar Always Ready
Danny Pérez Real Tomayapo
Rai Lima Real Tomayapo
Juan Orellana Real Tomayapo
Layonel Figueroa Real Tomayapo
Adalid Terrazas San Antonio
Alcides Ávalos San Antonio
Gustavo Mendoza San Antonio
Gabriel Sotomayor The Strongest
José Flores The Strongest
Yerco Vallejos Totora Real Oruro
Denilson Fernández Totora Real Oruro
Miyhel Ortiz Totora Real Oruro
Ronald Cuéllar Totora Real Oruro
CON UN GOL
Matías Galindo ABB
Percy Loza ABB
Rodrigo Orihuela ABB
Leonardo Vaca ABB
Alejandro Cervantes ABB
Bryan Espinoza ABB
Raúl Rocabado ABB
Kevin Romay ABB
Mizael Pinto ABB
Marcelo Suárez Always Ready
José Herrera Always Ready
Alex Rambal Always Ready
Leonardo Viviani Aurora
Hubert Sánchez Aurora
Iván Huayhuata Aurora
Ramiro Ballivian Aurora
Jair Torrico Aurora
Didi Torrico Aurora
Denilson Durán Blooming
Gabriel Valverde Blooming
Luis Chávez Blooming
Santiago Echeverría Bolívar
Robson Tome Bolívar
José Sagredo Bolívar
Yomar Rocha Bolívar
Jairo Quinteros Bolívar
Diago Giménez FC Universitario
Juan Cuellar FC Universitario
Maximiliano Núñez FC Universitario
Joaquín Lencinas FC Universitario
José Alipaz FC Universitario
Kevin Aladesanmi FC Universitario
Denar da Silva Guabirá
Gastón Rodríguez Guabirá
Yuto Baigorria Guabirá
Fellipe Veloso Guabirá
Francisco Gatti Guabirá
Samuel Galindo Gualberto Villarroel
Dico Roca Gualberto Villarroel
David Vargas Gualberto Villarroel
Sergio Villamil Gualberto Villarroel
Nicolás Landa Gualberto Villarroel
Jhoni Ramallo Gualberto Villarroel
Ezequiel Michelli Gualberto Villarroel
Raúl Becerra Gualberto Villarroel
Gustavo Cristaldo Independiente
Yesit Martínez Independiente
Daniel Eid Independiente
Rodrigo Ávila Independiente
Cristian López Independiente
Pedro Azogue Nacional Potosí
Maximiliano Núñez Nacional Potosí
Diego Hoyos Nacional Potosí
Andrés Torrico Nacional Potosí
Edisson Restrepo Nacional Potosí
Hugo Rojas Nacional Potosí
Alfredo García Nacional Potosí
Víctor Abrego Nacional Potosí
Diego Diellos Nacional Potosí
Carlos Abastoflor O. Petrolero
Henry Vaca O. Petrolero
Rodrigo Amaral O. Petrolero
Dieguito Rodríguez O. Petrolero
Franz Gonzáles O. Petrolero
Pablo Vaca O. Petrolero
Cristhian Árabe O. Petrolero
Francisco Gatti Real Tomayapo
Brayan Fernández Real Tomayapo
Denis Pinto Real Tomayapo
Widen Saucedo San Antonio
Erwin Sánchez San Antonio
Sebastián Viveros San Antonio
Juan Montenegro San Antonio
Tobías Moriceau The Strongest
Santiago Melgar The Strongest
Pablo Pedraza The Strongest
Sebastián Altamirano The Strongest
Adrián Jusino The Strongest
Carlos Ribera Totora Real Oruro
Luis Vila Totora Real Oruro
Julio Vila Totora Real Oruro
Jairo Thomas Totora Real Oruro
Alexander Zurita Totora Real Oruro
Jonathan Monsalve Totora Real Oruro
Cristian Machado Wilstermann
Andrés Guillermo Wilstermann
Makerlo Téllez Wilstermann
Leo Andersen Wilstermann
Josué Mamani Wilstermann