Fútbol nacional: Dos bolivianos luchan con la legión extranjera por liderar la tabla de goleadores

La tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse siete de los ocho partidos que corresponde a la vigésima primera fecha.

Agencia APG

De izquierda a derecha, Moisés Paniagua, con once goles goleador de Always Ready, Óscar Villalba con catorce tantos goleador de Independiente y del fútbol boliviano, Gustavo Peredo, con once dianas, uno de los goleadores del balompié nacional y del Club Deportivo Guabirá. Foto: APG y redes sociales.
De izquierda a derecha, Moisés Paniagua, con once goles goleador de Always Ready, Óscar Villalba con catorce tantos goleador de Independiente y del fútbol boliviano, Gustavo Peredo, con once dianas, uno de los goleadores del balompié nacional y del Club Deportivo Guabirá. Foto: APG y redes sociales.

Fuente: Red Uno

Esta es la tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse siete de los ocho partidos que corresponde a la vigésima primera fecha.

CON CATORCE GOLES

Oscar Villalba            Independiente

CON ONCE GOLES
Moisés Paniagua        Always Ready
Efmamjjasond González Always Ready
Gustavo Peredo            Guabirá

CON DIEZ GOLES

Dorny Romero            Bolívar

CON OCHO GOLES

Darío Torrico            Always Ready
Rodrigo Ramallo       Aurora
Moisés Villarroel        Blooming
Rafael Mollercke        Guabirá
Fabricio Vásquez        Gualberto Villarroel
Juan Godoy            The Strongest
Sebastián Zeballos        Totora Real Oruro

CON SIETE GOLES

Guido Vadalá            Blooming
John García                The Strongest
Jaime Arrascaita        The Strongest
Enrique Triverio            The Strongest

CON SEIS GOLES

Héctor Bobadilla        Always Ready
Jhon Velázquez            Bolívar
Fábio Gomes            Bolívar
Fernando Nava            O. Petrolero
Leandro Corulo            Real Tomayapo
Joel Amoroso            The Strongest
Gustavo Ribeiro            Totora Real Oruro
Héctor Bobadilla        Wilstermann

CON CINCO GOLES

Fernando Saucedo        Always Ready
Brian Sobrero            Always Ready
Jair Reinoso            Aurora
Martín Alaniz            Blooming
Carlos Melgar            Bolívar
Thomaz Santos           Independiente
Willian Álvarez            Nacional Potosí
Martín Prost            Nacional Potosí
Antony Vásquez        San Antonio
René Barbosa            San Antonio
Jeyson Chura            The Strongest
Alex Cáceres            Wilstermann

CON CUATRO GOLES

Leonardo Viviani        Aurora
David Robles            Aurora
Franco Posse            Blooming
Samuel Garzón            Blooming
Leonel Justiniano         Bolívar
Patricio Rodríguez        Bolívar
Carlos Áñez                Guabirá
Daniel Camacho        FC Universitario
Fernando Arismendi         Gualberto Villarroel
Bruno Vides            Gualberto Villarroel
Joel López                Gualberto Villarroel
Dubán Palacio            Nacional Potosí
Ricardo Centurión         O. Petrolero
Jonatan Cristaldo        O. Petrolero
Walter Chalá             O. Petrolero
Mario Barbery            Real Tomayapo
Mario Otazú            San Antonio
Luis Alí                     Totora Real Oruro

CON TRES GOLES

Josué Rivas                ABB
Roler Ferrufino            Always Ready
Roland Escobar             Aurora
Nahuel Acosta            Blooming
Erwin Saavedra            Bolívar
Martín Cauteruccio         Bolívar
Joel Calicho            FC Universitario
Agustín Jara            FC Universitario
Willie Barbosa             Independiente
Bismarck Ubah            Independiente
Tommy Tobar             Nacional Potosí
Gilbert Álvarez        O. Petrolero
Julio Herrera            San Antonio
Rodrigo Vargas            San Antonio
Oswaldo Blanco         San Antonio
José Martínez            San Antonio
Álvaro Quiroga            The Strongest

CON DOS GOLES

Enrique Taborga        ABB
Gary Rea                ABB
Abdiel Arroyo            ABB
Marco Salazar            ABB
Javier Uzeda            Always Ready
Tomás Andrade            Always Ready
Alan Terrazas            Aurora
Adriel Fernández        Aurora
Michael Ortega            Aurora
Carlos Sejas            Aurora
César Menacho        Blooming
Richet Gómez            Blooming
Marc Enoumba            Blooming
Daniel Cataño            Bolívar
Ervin Vaca                Bolívar
Esdras Mendoza        FC Universitario
Guilder Cuellar            FC Universitario
Raúl Castro             FC Universitario
Tommy Tobar            FC Universitario
Ronaldo Sánchez        Guabirá
Cristian Barco            Guabirá
Santiago Paiva            Guabirá
Alan Mercado            Independiente
Rudy Cardozo            Independiente
Saúl Torres                Nacional Potosí
Agustín Mansilla        Nacional Potosí
Javier Guerra            Nacional Potosí
Kevin Salvatierra        O. Petrolero
Ronald Acuña            O. Petrolero
Héctor Cuellar            Always Ready
Danny Pérez            Real Tomayapo
Rai Lima                Real Tomayapo
Juan Orellana            Real Tomayapo
Layonel Figueroa        Real Tomayapo
Adalid Terrazas             San Antonio
Alcides Ávalos            San Antonio
Gustavo Mendoza        San Antonio
Gabriel Sotomayor        The Strongest
José Flores                 The Strongest
Yerco Vallejos            Totora Real Oruro
Denilson Fernández        Totora Real Oruro
Miyhel Ortiz            Totora Real Oruro
Ronald Cuéllar            Totora Real Oruro

CON UN GOL

Matías Galindo        ABB
Percy Loza                 ABB
Rodrigo Orihuela        ABB
Leonardo Vaca            ABB
Alejandro Cervantes        ABB
Bryan Espinoza            ABB
Raúl Rocabado            ABB
Kevin Romay            ABB
Mizael Pinto            ABB
Marcelo Suárez            Always Ready
José Herrera            Always Ready
Alex Rambal            Always Ready
Leonardo Viviani           Aurora
Hubert Sánchez            Aurora
Iván Huayhuata            Aurora
Ramiro Ballivian        Aurora
Jair Torrico                Aurora
Didi Torrico                Aurora
Denilson Durán        Blooming
Gabriel Valverde        Blooming
Luis Chávez                Blooming
Santiago Echeverría    Bolívar
Robson Tome            Bolívar
José Sagredo            Bolívar
Yomar Rocha            Bolívar
Jairo Quinteros            Bolívar
Diago Giménez            FC Universitario
Juan Cuellar            FC Universitario
Maximiliano Núñez         FC Universitario
Joaquín Lencinas        FC Universitario
José Alipaz                FC Universitario
Kevin Aladesanmi        FC Universitario
Denar da Silva        Guabirá
Gastón Rodríguez        Guabirá
Yuto Baigorria            Guabirá
Fellipe Veloso            Guabirá
Francisco Gatti            Guabirá
Samuel Galindo            Gualberto Villarroel
Dico Roca                Gualberto Villarroel
David Vargas            Gualberto Villarroel
Sergio Villamil             Gualberto Villarroel
Nicolás Landa            Gualberto Villarroel
Jhoni Ramallo            Gualberto Villarroel
Ezequiel Michelli        Gualberto Villarroel
Raúl Becerra            Gualberto Villarroel
Gustavo Cristaldo    Independiente
Yesit Martínez        Independiente
Daniel Eid                Independiente
Rodrigo Ávila            Independiente
Cristian López            Independiente
Pedro Azogue        Nacional Potosí
Maximiliano Núñez    Nacional Potosí
Diego Hoyos        Nacional Potosí
Andrés Torrico            Nacional Potosí
Edisson Restrepo        Nacional Potosí
Hugo Rojas             Nacional Potosí
Alfredo García            Nacional Potosí
Víctor Abrego            Nacional Potosí
Diego Diellos            Nacional Potosí
Carlos Abastoflor    O. Petrolero
Henry Vaca                O. Petrolero
Rodrigo Amaral             O. Petrolero
Dieguito Rodríguez        O. Petrolero
Franz Gonzáles            O. Petrolero
Pablo Vaca                O. Petrolero
Cristhian Árabe            O. Petrolero
Francisco Gatti            Real Tomayapo
Brayan Fernández        Real Tomayapo
Denis Pinto                Real Tomayapo
Widen Saucedo            San Antonio
Erwin Sánchez            San Antonio
Sebastián Viveros        San Antonio
Juan Montenegro        San Antonio
Tobías Moriceau    The Strongest
Santiago Melgar        The Strongest
Pablo Pedraza            The Strongest
Sebastián Altamirano        The Strongest
Adrián Jusino            The Strongest
Carlos Ribera        Totora Real Oruro
Luis Vila                 Totora Real Oruro
Julio Vila                Totora Real Oruro
Jairo Thomas            Totora Real Oruro
Alexander Zurita        Totora Real Oruro
Jonathan Monsalve        Totora Real Oruro
Cristian Machado        Wilstermann
Andrés Guillermo        Wilstermann
Makerlo Téllez            Wilstermann
Leo Andersen            Wilstermann
Josué Mamani            Wilstermann