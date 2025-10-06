Sector productivo reporta 331 predios avasallados en el país y pide dar fin a la toma ilegal de tierras

Sector productivo reporta 331 predios avasallados en el país y pide dar fin a la toma ilegal de tierrasCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 06/10/2025 Tras una reunión con la Gobernación cruceña, el TDJ y la Fiscalía, el presidente de la CAO recordó que el sector tiene una agenda productiva que enfoca entre sus prioridades la seguridad jurídica para la labor del campo Por Álvaro Rosales Melgar “Necesitamos la devolución de la seguridad jurídica”, reclamó Frerking (izq.) Fuente: Unitel El sector productivo denunció que existen 331 predios avasallados en todo el país, tras una reunión de emergencia con la Gobernación cruceña, el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones cruceñas ante los nuevos casos relacionados a la toma ilegal de tierras. eju.tv “331 predios tenemos avasallados en el país. Son datos oficiales”, sostuvo el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, quien pidió que “los avasallamientos se tienen que terminar”. Frerking remarcó que la seguridad jurídica es una condición urgente para garantizar la producción agropecuaria y recordó que el sector genera 1,6 millones de empleos en el país y alimenta al 80% de la población boliviana desde Santa Cruz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El dirigente añadió que en la próxima campaña agrícola se sembrarán 3 millones de hectáreas en Bolivia, de las cuales 2,2 millones estarán en Santa Cruz y de ahí nace la necesidad de garantizar las labores del campo. “Necesitamos la devolución de la seguridad jurídica para que todo productor y todo ciudadano aquí de Santa Cruz vuelva a invertir. Sin inversión no va a haber futuro, no vamos a tener alimento ni para Santa Cruz ni para exportar”, afirmó. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, advirtió que el avasallamiento no solo afecta a los productores, sino al medioambiente. MIRA AQUÍ: “Tienen que ser sentenciados”: Avasallamientos y abigeato no son tratados con el debido rigor, señala Fegasacruz “Los avasalladores chaquean, empiezan a hacer fuego, generan inundaciones, ahora están desviando el río Grande. Esta mesa va a sentar un precedente para que de aquí en adelante la gente que ingresa ilegalmente a los predios productivos tenga su castigo”, dijo Nogales. La reunión fue convocada por la Gobernación cruceña tras nuevos hechos violentos en predios como el de Patujú, en Montero, donde un productor y sus trabajadores fueron secuestrados y golpeados por un grupo armado. En paralelo, se denunció una nueva toma de tierras en Guarayos. “Sepan que el sistema de justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios ante vulneración a la Constitución y la ley”, expresó al respecto el titular del TDJ, Aldo Quezada.