Sector productivo reporta 331 predios avasallados en el país y pide dar fin a la toma ilegal de tierras

Fuente: Unitel El sector productivo denunció que existen 331 predios avasallados en todo el país, tras una reunión de emergencia con la Gobernación cruceña, el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones cruceñas ante los nuevos casos relacionados a la toma ilegal de tierras. eju.tv



“331 predios tenemos avasallados en el país. Son datos oficiales”, sostuvo el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, quien pidió que “los avasallamientos se tienen que terminar”. Frerking remarcó que la seguridad jurídica es una condición urgente para garantizar la producción agropecuaria y recordó que el sector genera 1,6 millones de empleos en el país y alimenta al 80% de la población boliviana desde Santa Cruz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dirigente añadió que en la próxima campaña agrícola se sembrarán 3 millones de hectáreas en Bolivia, de las cuales 2,2 millones estarán en Santa Cruz y de ahí nace la necesidad de garantizar las labores del campo. “Necesitamos la devolución de la seguridad jurídica para que todo productor y todo ciudadano aquí de Santa Cruz vuelva a invertir. Sin inversión no va a haber futuro, no vamos a tener alimento ni para Santa Cruz ni para exportar”, afirmó. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, advirtió que el avasallamiento no solo afecta a los productores, sino al medioambiente. MIRA AQUÍ: “Tienen que ser sentenciados”: Avasallamientos y abigeato no son tratados con el debido rigor, señala Fegasacruz