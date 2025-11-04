En Riberalta reportan 315 personas con dengue y llaman a la población a eliminar criaderos del mosquitos transmisor

En el municipio de Riberalta, Beni, reportaron 315 personas con dengue en lo que va este año, por lo que las autoridades de Salud llamaron a la población a eliminar los criaderos del mosquito transmisor en sus hogares ante la llegada de las lluvias.

“Tenemos a la fecha 315 casos de dengue, los estamos monitoreando; sin embargo, estamos prácticamente en la época de lluvias, lo que significa que hay un aumento de criaderos, eso también implica mayor un número de mosquitos, por lo que hay que hacer actividades preventivas, como la eliminación de los criaderos del mosquito transmisor en su casa, patio, calles y canchas”, explicó el responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Red de Salud 07 Riberalta, Armando Achocalla, en contacto con Bolivia Tv.

El dengue es una infección viral transmitida al ser humano por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

Achocalla recordó que las lluvias generan condiciones para la reproducción del mosquito transmisor, por lo que exhortó a la población eliminar los elementos inservibles que acumulan agua, como llantas en desuso, envases, platos o incluso agua detenida que se convierten en criaderos de los mosquitos.

Además, pidió garantizar la limpieza de hogares e inmediaciones, y evitar el crecimiento de maleza y la vegetación densa donde el mosquito se puede esconder.

