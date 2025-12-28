Cocaleros del Chapare se suman a la COB y exigen pronunciamiento legislativo sobre el decreto

Fuente: https://www.erbol.com.bo

La presidenta de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Wilma Colque, informó que el sector cocalero del Chapare resolvió sumarse a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y convocó a sus dirigentes a una reunión para el martes, con el objetivo de definir medidas de presión contra la vigencia del Decreto Supremo 5503.

Colque sostuvo que el rechazo a la norma va más allá del incremento de los combustibles o la subvención, advirtiendo que el decreto contiene 121 artículos que afectan al país. “No se trata solamente del gasolinazo, diésel o la subvención, sino que detrás de esto hay 121 artículos que perjudican y que están rifando al Estado Plurinacional de Bolivia con todos sus recursos naturales”, afirmó.

La dirigente explicó que el encuentro previsto en la localidad de Lauca Ñ también tiene como propósito exigir que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre los alcances del decreto y que diputados y senadores asuman su responsabilidad fiscalizadora. “Ellos son parte de la traición a la patria, como hoy se está rifando con este decreto nuestros recursos naturales”, declaró.

Asimismo, manifestó que el problema de fondo radica en la falta de tratamiento legislativo de los contratos relacionados con el litio y las tierras raras, pese a que la Constitución establece que los recursos naturales son patrimonio del Estado y que cualquier decisión debe someterse a consulta previa con las 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Entre tanto, desde la Central Obrera Boliviana, el dirigente Andrés Paye informó que las bases sindicales ratificaron la continuidad de las protestas y anunció que en las próximas horas se analizarán nuevas estrategias de movilización para la siguiente semana.