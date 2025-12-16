Redes sociales de Arce serán manejadas por un equipo de apoyo del expresidente

Se busca difundir la opinión del exmandatario sobre temas nacionales e internacionales y mantener informada a la población “durante el tiempo que permanezca recluido en la Cárcel de San Pedro».

Luis Arce cuando fue trasladado al penal De San Pedro. Foto: APG

Las redes sociales del expresidente Luis Arce, que cumple detención preventiva en el penal de San Pedro por el caso de Fondo Indígena, serán manejadas por un equipo de apoyo para mantener “informada” a la población.

“Informamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que, debido al injusto e ilegal encarcelamiento del expresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, un equipo de apoyo administrará sus redes sociales oficiales”, según un comunicado.

Se tomó la decisión, informa el pronunciamiento, para que se pueda difundir la opinión del exmandatario sobre temas nacionales e internacionales y mantener informada a la población “durante el tiempo que permanezca recluido en la cárcel de San Pedro enfrentando la persecución política que se ha desatado en su contra vulnerando el debido proceso”, culmina el comunicado.

Arce fue aprehendido el miércoles 10 de diciembre por el caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) y tras su audiencia de medidas cautelares se dispuso cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, adonde fue trasladado el viernes 12 de diciembre.

A su ingreso al penal, Arce dijo: “no nos hemos ido”.

El exmandatario fue imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica debido a su rol como ministro de Economía en la administración de Evo Morales y presidente del directorio del Fondioc.

El Ministerio de Economía a cargo de Arce financió 3.400 proyectos del Fondo Indígena, varios de los cuales presentan irregularidades. El daño económico identificado asciende, hasta el momento, a 925 millones de bolivianos.

