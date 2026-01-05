Delcy Rodríguez fue juramentada como jefa del régimen de Venezuela tras la captura de Maduro

La dirigente chavista fue proclamada en un acto encabezado por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado.

Carlos Eduardo Martínez

Sebastián Bruno Martinez

Alexis Pérez

Fuente: Infobae La funcionaria chavista Delcy Rodríguez fue juramentada en horas de la tarde de este lunes como jefa del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La proclamación se realizó en una sesión del Parlamento controlado por el chavismo, un órgano cuya legitimidad es cuestionada por amplios sectores dentro y fuera del país.

Durante el acto, Rodríguez calificó la detención de Maduro y de su esposa como un “secuestro” y afirmó que asumía el cargo “con dolor”.

La designación fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, también alineado con el chavismo, que le otorgó un mandato inicial de 90 días prorrogables.