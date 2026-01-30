En el Legislativo presentan proyecto de ley para racionalización salarial en entidades estatales y empresas estratégicas

Solicitaron al Órgano Ejecutivo las planillas salariales de empresas estratégicas, pero hasta el momento no hubo respuesta.

La diputada de la opositora Alianza Libre Adriana Jiménez. Foto: CdD

Fuente: Cámara de Diputados

En el marco de sus atribuciones legislativas, la diputada Adriana Jiménez (Libre) presentó el denominado “Proyecto de ley de austeridad y racionalización salarial”, una iniciativa orientada a garantizar el uso responsable de los recursos públicos y a corregir distorsiones salariales existentes en entidades y empresas estratégicas del Estado.

“El proyecto plantea la necesidad de transparentar la estructura salarial del sector público empresarial y avanzar hacia un sistema basado en austeridad, legalidad y responsabilidad fiscal”, menciona una parte de la propuesta legislativa.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que la propuesta que presentó se sustenta en la normativa vigente, que establece que ningún funcionario público puede percibir una remuneración mensual superior a la del Presidente del Estado.

Sin embargo, advirtió que disposiciones posteriores generaron excepciones para empresas estratégicas, descentralizadas y autárquicas, permitiendo el pago de salarios que superan ampliamente el límite incluso en aquellas que son consideradas deficitarias.

“Actualmente se destinan recursos públicos al pago de sueldos que duplican, triplican e incluso cuadruplican el salario presidencial, mientras una gran parte de las familias bolivianas subsiste con ingresos mínimos”, sentenció.

Jiménez informó que junto con la presentación del proyecto de ley se remitió varias peticiones de informe escrito al Órgano Ejecutivo, para solicitar las planillas salariales de empresas estratégicas, pero mencionó que no se tuvo respuesta hasta la fecha.