¡Imperdible! Este sábado se vivirá la tercera precarnavalera cruceña

¡Imperdible! Este sábado se vivirá la tercera precarnavalera cruceñaCategorías SocialesEtiquetas 23/01/2026 Comparsas coreográficas y tradicionales, los Testarudos y la Reina Camila I vivirán una jornada llena de música, color y alegría en el centro de la ciudad. Arely Bautista [Foto: Magelia Peralta/UNITEL] / Camila I., Reina del Carnaval 2026. Fuente: Unitel eju.tv Este sábado 24 de enero, la familia cruceña tiene una cita imperdible en el centro de la capital cruceña con la tercera precarnavalera, que se desarrollará bajo la temática del Carnaval de calle. La tradicional ‘preca’ contará con la participación de comparsas coreográficas y tradicionales que prometen contagiar de entusiasmo a todos los asistentes. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La comparsa coronadora Testarudos, junto a la Soberana del Carnaval cruceño Camila I, engalanara el recorrido acompañada por una decena de comparsas que llenarán de ritmo, baile y alegría las principales arterias del centro. El recorrido iniciará en la calle René Moreno y esquina Warnes, continuará por las calles Buenos Aires y Libertad, y concluirá en Independencia y Suárez de Figueroa. La invitación está abierta para vivir una tarde de fiesta y tradición este sábado 24 de enero desde las 18:00 horas.