¡Imperdible! Este sábado se vivirá la tercera precarnavalera cruceña

Fuente: Unitel

Este sábado 24 de enero, la familia cruceña tiene una cita imperdible en el centro de la capital cruceña con la tercera precarnavalera, que se desarrollará bajo la temática del Carnaval de calle.

La tradicional ‘preca’ contará con la participación de comparsas coreográficas y tradicionales que prometen contagiar de entusiasmo a todos los asistentes.

La comparsa coronadora Testarudos, junto a la Soberana del Carnaval cruceño Camila I, engalanara el recorrido acompañada por una decena de comparsas que llenarán de ritmo, baile y alegría las principales arterias del centro.