María Corina Machado aseguró que la amnistía general es un avance “irreversible” hacia la democracia en Venezuela

La líder opositora lamentó que la sociedad venezolana confiara en el chavismo y subestimara “la capacidad destructiva del régimen” tras el anuncio de la propuesta que llegará a la Asamblea Nacional con carácter urgente.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado. Foto: REUTERS/Kylie Cooper

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, aseguró el viernes que la ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez no fue celebrada por los venezolanos, aunque “ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro” en Venezuela.

Durante la charla ‘Hablemos de Venezuela’ en el Hay Festival de Cartagena de Indias, la referente de la oposición venezolana manifestó su esperanza de que la medida se concrete: “Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”.

“El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro”, expresó Machado.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, destacó Machado sobre el rol del país norteamericano en la transición venezolana hacia una democracia plena.

En el mismo día, Delcy Rodríguez anunció en el acto de inicio del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, describió el aparato represivo venezolano como “brutal” y subordinado a “los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”.

Además, ahondó: “Hemos vivido 27 años de un proceso brutal, de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y, por supuesto, dirigentes políticos”.

La dirigente opositora mencionó que en Venezuela existen “presos políticos que tienen 23 años en prisión”, como el caso de tres policías metropolitanos, y denunció la desaparición de otras personas. Añadió que tras el ataque militar de Estados Unidos que depuso a Nicolás Maduro el 3 de enero, hubo al menos 16 detenciones.

Machado lamentó que la sociedad venezolana confiara en el chavismo y subestimara “la capacidad destructiva del régimen”, el cual, según sus palabras, “se integró a un sistema criminal”, y tardara años en reconocer la necesidad de enfrentarlo. “Subestimamos la magnitud del entramado criminal que se fue configurando en Venezuela, subestimamos las complicidades que se fueron forjando”, enfatizó.

No obstante, destacó que en los últimos años los venezolanos convencieron al mundo de la urgencia de actuar contra el chavismo.

“Yo sí creo que la situación de Venezuela después de más de 400.000 muertos en estos 27 años con armas de guerra violentamente, después de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, después de más de 18.000 detenciones políticas nada más después de que Maduro llegó al poder (en 2013) presenta un cuestionamiento medular al orden democrático global”, concluyó la dirigente.

El miércoles pasado, María Corina Machado mantuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en el Departamento de Estado en Washington, donde transmitió un mensaje claro: Venezuela necesita una transición democrática integral que elimine la posibilidad de que las estructuras del chavismo se mantengan en el poder.

La reunión se realizó después de que el funcionario estadounidense expusiera ante el Senado la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Ante la prensa, Machado evitó pronunciarse de manera directa sobre la opción de integrar un gobierno de transición junto a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada tras la detención de Maduro. No obstante, remarcó que su labor está enfocada en facilitar “una transición real” y en restablecer instituciones que garanticen justicia y reconciliación nacional, sin buscar la estabilidad de “un sector del régimen en el poder”.

“Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”, sostuvo Machado, aludiendo a lo ocurrido en la etapa postsoviética. Insistió en que el objetivo es restituir las instituciones para asegurar justicia y el reencuentro de los venezolanos, sin garantizar continuidad a sectores vinculados al régimen anterior.

