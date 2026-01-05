Pedro Sánchez contra el imperialismo de Donald Trump y Vladimir Putin: «Es un principio innegociable»

Pedro Sánchez ha mandado un mensaje muy claro a la luz de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la política internacional. El Presidente del Gobierno de España ha querido recordar los principios básicos de convivencia a Donald Trump y también a Vladimir Putin tras sus sendas incursiones en Venezuela y Ucrania.

Unas palabras que han llegado tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su propio domicilio y posterior translado a Nueva York para ser juzgado por supuestos delitos de narcotráfico y tráfico de armas. Una acción que Sánchez ha comparado con el inicio de la guerra de Ucrania por parte de Vladimir Putin a principios de 2022 y que está cerca de cumplir cuatro años.

Juicio al que va a ser sometido Maduro que se va a llevar al mismo tiempo que Trump dirija el país con más recursos petroleros del mundo. De hecho, ha admitido que Delcy Rodríguez será quien lleve la transición, pero siempre bajo la supervisión del presidente norteamericano: «Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso total al petróleo y a otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país (Venezuela)«.

La respuesta tajante de Pedro Sánchez a Trump y Putin: «España estará siempre con Naciones Unidas»

Es por eso que esta misma tarde del lunes 5 de enero de 2026, Pedro Sánchez se ha dirigido a todos en su cuenta en X.com para contestar a Donald Trump y Vladirmir Putin con el objetivo de mandarles un mensaje claro: «El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable«, decía al respecto. Una contestación que confrontaba directamente con los presidentes de Estados Unidos y Rusia.

Dos países que por sus últimas contestaciones parecen estar volviendo a tener ideas un tanto imperialistas, algo que ha rechazado Sánchez en su mensaje: «De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela. España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia«, comenta todos los lugares del mundo que están en guerra con EE.UU o Rusia, o han sido amenazados por ellos como el caso de Groenlandia.