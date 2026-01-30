Villegas, DT del Tigre: “Nos ha faltado concretar”

The Strongest generó más ocasiones de gol que Bolívar. El clásico terminó igualado a dos. El conjunto atigrado incluso disparó dos veces a los palos. Ahora viene Táchira por la Libertadores.

El clásico The Strongest vs. Bolívar terminó empatado a dos (2-2). Fue un partido en el que el Tigre tuvo más ocasiones para lograr la victoria, pero no estuvo bien en la puntada final.

El técnico atigrado Eduardo Villegas lo reconoció en la conferencia de prensa posterior al encuentro que dio inicio al Torneo Amistoso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Nos ha faltado concretar, porque en verdad hemos llegado en muchísimas ocasiones. Hicimos mejor las cosas, nuestro arquero no intervino demasiado. Los goles que tomamos fueron de un penal y un autogol, que es un accidente del fútbol”, resumió Villegas.

Hubo acciones en las que sus jugadores no supieron definir. Otras, un par, que mandaron la pelota a los palos del arco rival.

Fue un test importante para el Tigre a días de su debut en la Copa Libertadores, marcado para el martes ante el venezolano Deportivo Táchira. La puntada final deberá afinar por lo necesarios que serán los goles en esa llave.

“Estamos contentos, creo que vamos encontrando el equipo. Hubo una respuesta positiva de la mayor parte del grupo”, agregó el DT.

The Strongest contrató por lo menos una docena de jugadores, la mayoría entró a la cancha ante Bolívar.

“Todos han respondido bien. Ese crecimiento futbolístico es el que nos respalda para lo que viene en adelante, que es el partido con Táchira, y esperamos tener un rendimiento todavía más alto”, enfatizó Villegas.

Por último, dijo que “los clásicos no son amistosos” y el de este viernes “ha sido muy duro, muy fuerte y la respuesta ha sido altamente positiva. Estamos creando un equipo fuerte”, cerró.