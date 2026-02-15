El presidente le cantó “cumpleaños feliz” al gobernador en el corso

Camacho celebró sus 47 años en medio del Corso Cruceño, rodeado de autoridades nacionales, asambleístas departamentales y funcionarios de la Gobernación, quienes lo acompañaron durante la noche carnavalera

Por Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

El Corso Cruceño regaló una escena poco habitual pasada la medianoche: el palco oficial se transformó en un espacio de celebración compartida donde confluyeron lo institucional, lo familiar y lo festivo. En pleno desfile, el presidente Rodrigo Paz confirmó que se celebró el cumpleaños del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el de su hijo, quien cumplió años este 15 de febrero.

“Ya ha pasado la medianoche, le hemos festejado al señor gobernador su cumpleaños, y también el de mi hijo”, señaló el mandatario en declaraciones a EL DEBER desde el palco oficial, mientras el público aguardaba el paso de la reina del Carnaval.

Camacho celebró sus 47 años en medio del Corso Cruceño, rodeado de autoridades nacionales, asambleístas departamentales y funcionarios de la Gobernación, quienes lo acompañaron durante la noche carnavalera.

Entre aplausos y muestras de afecto, los presentes le entonaron el tradicional “Feliz cumpleaños”, acompañado de la tamborita: “Hoy queremos que seas feliz”. El gobernador se mostró visiblemente emocionado ante los gestos de cariño del público y de sus colegas.

En su intervención, Paz también envió un mensaje a Santa Cruz por su aniversario cívico del 14 de febrero y agradeció el recibimiento. “Darles el mayor de los cariños, gracias por todo el cariño recibido, y sigamos festejando de buena manera, cuidando a Santa Cruz y cuidando a la patria”, expresó.

La postal de la noche —cumpleaños compartidos, autoridades juntas y celebración popular— dejó una imagen de cercanía política en una de las jornadas más importantes del calendario festivo cruceño.

