Jaume Cuéllar está en los planes de Oriente Petrolero

La expulsión de Gilbert Álvarez encendió las alarmas en la interna del club y llevó a la dirigencia a evaluar la incorporación de un nuevo delantero para reforzar el primer plantel, de cara a los próximos compromisos de la temporada.

Fuente: diez.bo

El hispano-boliviano Jaume Cuéllar está en el radar de Oriente Petrolero y podría sumarse al primer plantel albiverde, siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre las partes.

Cuéllar militó recientemente en el Club Deportivo Arenteiro, de la Primera Federación de España, donde el extremo izquierdo disputó 16 partidos y anotó 2 goles. El delantero es del agrado tanto del cuerpo técnico como del directorio, y en caso de concretarse su llegada, podría ocupar el puesto de centrodelantero cuando Gilbert Álvarez no sea considerado como titular.

El atacante se formó en clubes europeos como SPAL, Lugo y FC Barcelona Atlètic, y encaja en el perfil que pretende el entrenador español David González, quien busca potenciar el frente ofensivo del equipo refinero.

Por otro lado, se conoció que el volante cruceño Paul Arano fue ofrecido a Oriente, pero la negociación no avanzó debido a que el mediocampo ya está prácticamente cubierto por varios futbolistas en esa posición.

Mientras tanto, el primer plantel albiverde intenta reponerse tras la derrota sufrida ante su tradicional rival, Blooming. En cuanto al parte médico, no existen jugadores lesionados de consideración, salvo el portero Cárdenas, quien deberá someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha para una limpieza de meniscos.