“Juntos hacemos latir más fuerte el corazón de este pueblo hermoso”, expresa Camila I en el Corso cruceño

La soberana celebra y agradece al pueblo por mantener las tradiciones que hacen latir con fuerza el espíritu del Carnaval de Santa Cruz
[Foto: Rodrigo Urzagasti: Unitel] / Camila I, en el Corso cruceño

Fuente: UNITEL

La soberana de los cruceños, Camila I, se dirigió a su pueblo con palabras cargadas de emoción y gratitud en plena celebración del Carnaval de Santa Cruz de la Sierra.

“(Estoy) Muy emocionada y agradecida con todo mi pueblo que se volcó a las calles y está celebrando nuestras tradiciones”, expresó la reina, destacando la participación ciudadana.

Con el corazón lleno de gratitud, Camila I añadió: “Mi corazón les pertenece y juntos hacemos latir más fuerte el corazón de este pueblo hermoso”.

Para cerrar su mensaje, la soberana levantó su voz y dijo el tradicional “Qué Viva el Carnaval”.

Fuente: UNITEL

Camila I y Testarudos brillan en el Corso cruceño 2026 y dan inicio al Carnaval
La soberana acompañada de la comparsa Testarudos, hizo vibrar al público en su esperado paso por el Cambódromo cerca de la medianoche, marcando oficialmente el inicio del Carnaval en Santa Cruz.
[Foto: UNITEL] / Camila I y Testarudos brillan en el Corso cruceño 2026 y dan inicio al Carnaval

Fuente: UNITEL

Camila Ribera, la reina del Carnaval cruceño, brilló acompañada de Los Testarudos, comparsa coronadora que rindió homenaje al Escudo de Santa Cruz en su paso por el Cambódromo.

La reina de la fiesta grande de los cruceños deslumbró con su carisma y elegancia, avanzando por el recorrido cerca de la medianoche, en medio de un público que aguardó con entusiasmo su paso.

[Foto: Rodrigo Urzagasti/Unitel] Testarudos brillan en el Corso cruceño 2026

El jolgorio se sintió en cada rincón, donde familias se congregaron para ser parte de una noche que combinó tradición, música y alegría.

Fuente: UNITEL