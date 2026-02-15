“Juntos hacemos latir más fuerte el corazón de este pueblo hermoso”, expresa Camila I en el Corso cruceño

La soberana celebra y agradece al pueblo por mantener las tradiciones que hacen latir con fuerza el espíritu del Carnaval de Santa Cruz
“(Estoy) Muy emocionada y agradecida con todo mi pueblo que se volcó a las calles y está celebrando nuestras tradiciones”, expresó la reina, destacando la participación ciudadana.
Con el corazón lleno de gratitud, Camila I añadió: “Mi corazón les pertenece y juntos hacemos latir más fuerte el corazón de este pueblo hermoso”.
Para cerrar su mensaje, la soberana levantó su voz y dijo el tradicional “Qué Viva el Carnaval”.
Fuente: UNITEL
El jolgorio se sintió en cada rincón, donde familias se congregaron para ser parte de una noche que combinó tradición, música y alegría.
