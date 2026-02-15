“Juntos hacemos latir más fuerte el corazón de este pueblo hermoso”, expresa Camila I en el Corso cruceño

Fuente: UNITEL

Camila Ribera, la reina del Carnaval cruceño, brilló acompañada de Los Testarudos, comparsa coronadora que rindió homenaje al Escudo de Santa Cruz en su paso por el Cambódromo.

La reina de la fiesta grande de los cruceños deslumbró con su carisma y elegancia, avanzando por el recorrido cerca de la medianoche, en medio de un público que aguardó con entusiasmo su paso.