Aún no confirman la cifra de muertos tras la tragedia de un avión de la Fuerza Aérea colombiana que se estrelló en Putumayo con más de 100 personas a bordo 

El Ministerio de Defensa aún no confirma la cifra de fallecidos. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dice el presidente Gustavo Petro.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana, con más de 100 personas, cayó cerca de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en un área rural al suroccidente del país. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, informó que el accidente ocurrió tras el despegue, y que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos. Sin embargo, dijo que aún no se han determinado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, añadió.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre lo ocurrido. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dijo en su cuenta de X. Anticipando las críticas de la oposición contra su Gobierno, quien lo acusa de no mantener y fortalecer el armamento colombiano, Petro añadió que él ya ha exigido modernizar la flota aérea militar, pero no se ha aprobado el documento para hacerlo (el CONPES), y de esto culpa a sus funcionarios. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, añade. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”. Pidió una reunión con la directora de Planeación Nacional y su ministro de Defensa para aprobar el CONPES.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Videos y fotos del lugar donde ocurrió el accidente muestran un incendio en la zona rural donde cayó el avión, y varias personas intentando acercarse para ayudar a los heridos y frenar el fuego. “El accidente registrado en Putumayo está siendo verificado en terreno por las autoridades competentes”, ha dicho el ministerio de Defensa en un comunicado, mientras en los videos de medios locales ya se acercan socorristas y militares a la zona donde ocurrió el accidente.

Puerto Leguízamo es un pueblo colombiano cerca a la triple frontera con Ecuador y Perú, al sur de Colombia. De acuerdo a reportes, el avión se accidentó más al norte del pueblo, en un corregimiento llamado La Tagua. En la zona han tenido presencia distintos grupos armados, pero por el momento no se ha hablado de un ataque al avión sino de un accidente al despegar.

#ATENCIÓN | Estos son los segundos previos al accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) en Puerto Leguízamo, Putumayo. Vía: @JennyAngaritaG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/491WwCbclZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 23, 2026

Los candidatos presidenciales han llamado a la solidaridad con los uniformados. “Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon semejante tragedia”, escribió la senadora uribista Paloma Valencia. “Acompaño en este momento de duelo a las familias de nuestros uniformados”, dice el candidato de la ultra derecha, el penalista Abelardo de La Espriella. El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quien lidera las encuestas, también escribió un mensaje en redes en el mismo sentido. “Mis condolencias para la @FuerzaAereaCol, para las familias y los seres queridos de las víctimas de este trágico hecho, que enluta no solo a la Fuerza Pública, sino a la Nación entera», dijo en X.