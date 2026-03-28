Derrumbe en los Valles: CAO dice que productores y turismo están afectados y pide que se mejore las carreteras

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) pide que se mejore las condiciones de las carreteras para que los productores puedan transportar sus productos

Fuente: Unitel

El derrumbe en la carretera a los Valles cruceños dejó una persona fallecida y mantiene en alerta a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), pues las condiciones en la vía, que fue cerrada esta jornada, impiden el traslado de productos y afecta al turismo.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, lamentó que por las condiciones los productores no pueden trasladar sus productos a la capital cruceña, principalmente las hortalizas y el pollo. Ante ello pide que se refuercen los trabajos en las vías.

“Sabemos que están trabajando (al referirse al personal de la ABC), pero manden refuerzos porque todos los que vienen a los valles cruceños son los perjudicados”, sostuvo.

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado que dispuso “el cierre total del tramo La Angostura – Samaipata” con un horario establecido debido a un derrumbe en la zona, que es parte de la carretera antigua Santa Cruz- Cochabamba.

“Se recomienda tomar previsiones y acatar la disposición para garantizar la seguridad de los usuarios”, exhortó la institución.

Piden obras en la zona

Frerking remarcó que es necesario que el Gobierno nacional ejecute las obras que ya están aprobadas para así dar seguridad al turismo y al sector productivo.

“Estamos muy preocupados (por las condiciones de las carreteras), esperemos que se terminen los heridos y los muertos para que esto sea transitable todo el año”, señaló.

Frerking señaló que las condiciones de la carretera también perjudican al turismo pues en estas fechas los hoteles de Samaipata y Mairana están sin huespedes.