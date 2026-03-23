En El Alto gana el voto nulo y blanco; el nuevo alcalde logra un respaldo menor al 18% en una ciudad de sorpresas

Eliser Roca, el ganador de las elecciones subnacionales en El Alto. Foto archivo

Lo ocurrido en las elecciones subnacionales a la Alcaldía de El Alto mostró una dispersión del voto entre 16 candidatos y el predominio de las opciones nulo y blanco. Es una población que suele dar sorpresas y esta ocasión no fue la excepción, pues mezquinó su respaldo y no otorgó un triunfo contundente al nuevo alcalde, Eliser Roca, quien obtuvo solo el 17,88% de apoyo.

Por el contrario, el voto nulo concentró el 23,27% y el blanco el 5,51%. De sumarse ambos, se llega al 28,78%; es decir, cerca de un 30% de los electores no optó por ninguna de las candidaturas que se disputaban la Alcaldía y el Concejo Municipal de El Alto, considerada una de las ciudades más jóvenes y la segunda más poblada de Bolivia.

Si Roca obtuvo el 17,88%, el segundo en votación alcanzó el 14,27%, y el resto de los candidatos se sitúa por debajo del 10% de respaldo ciudadano. Entre ellos se encuentran muchos con menos del 3%, lo que significará la pérdida de su personería jurídica, según los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) al 98,31% de las actas escrutadas.

Resultados del Sirepre.

La actual alcaldesa, Eva Copa, había dado la sorpresa en las elecciones de 2021 en El Alto al imponerse con un respaldo del 67% frente a fuertes candidaturas, tras romper su alianza con el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo.

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Cinco años después, el nuevo alcalde logra un triunfo con el 17,88% de la preferencia electoral, muy lejos del resultado obtenido por Copa en su momento, y enfrentará una situación compleja en el Concejo Municipal debido a la nueva correlación de fuerzas.