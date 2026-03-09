Hallan más de 300 frascos de mercurio en un domicilio y en un vehículo en La Paz, reporta la Policía

“Se encontraron dos cajas que contenían envases con el rótulo de mercurio . Se pudo contabilizar más de 300 frascos de este compuesto, aparentemente de procedencia española”, informó el comandante de la Policía de la zona sur, Miguel Zambrana.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz reportó el hallazgo de más de 300 frascos de mercurio en un domicilio particular y al interior de un vehículo. El operativo se desarrolló en la zona sur de la ciudad de La Paz.

El reporte policial señala que el operativo se ejecutó luego de que la Policía detectara que este tipo de compuestos químicos provoca daños a los ríos del norte paceño. Zambrana no descartó que el mercurio estuviera destinado a la actividad minera.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esta sustancia tiene características que contaminan el medio ambiente”, indicó el jefe policial.

Tras el operativo, la Policía procedió al secuestro del mercurio y a la aprehensión de tres personas que estaban en posesión del compuesto. Además, otras tres personas fueron arrestadas.

“Estamos hablando de tres aprehendidos y tres arrestados. Vamos a seguir coadyuvando para ejecutar este tipo de operativos”, agregó.

El mercurio quedó bajo resguardo de la Policía, mientras que los tres aprehendidos fueron puestos ante un fiscal para prestar su declaración informativa.