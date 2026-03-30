Miguelito sobre la ansiedad del partido: “Venimos trabajando la parte mental”

Fuente: Unitel

“Venimos trabajando en la parte mental”, manifestó Miguel Ángel Terceros en la previa al duelo entre Bolivia e Irak, por el repechaje mundialista. El futbolista del Santos FC confirmó que existe ansiedad por disputar el partido más importante en los últimos 30 años.

“La verdad que venimos trabajando bastante en la parte mental, todo el grupo, entre nosotros también conversamos para llegar bien al momento del partido. Nosotros tratamos de disfrutarlo porque somos gente joven”, comentó el jugador.