Miguelito sobre la ansiedad del partido: “Venimos trabajando la parte mental”Categorías Deportes, VideosEtiquetas 30/03/2026 El futbolista del Santos de Brasil habló sobre la ansiedad que tienen los jugadores de la Verde por disputar el duelo ante Irak, que puede dar la clasificación a la selección a la Copa del Mundo. [ Foto: APG ] El mediocampista de la Verde comentó que en el plantel se viene trabajando en la parte sicológica. Fuente: Unitel “Venimos trabajando en la parte mental”, manifestó Miguel Ángel Terceros en la previa al duelo entre Bolivia e Irak, por el repechaje mundialista. El futbolista del Santos FC confirmó que existe ansiedad por disputar el partido más importante en los últimos 30 años. “La verdad que venimos trabajando bastante en la parte mental, todo el grupo, entre nosotros también conversamos para llegar bien al momento del partido. Nosotros tratamos de disfrutarlo porque somos gente joven”, comentó el jugador. eju.tv El goleador de la Verde comentó que se encuentra bien físicamente tras el desgaste realizado durante el partido con Surinam, donde varios jugadores del combinado nacional terminaron exhaustos. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Fue un partido desgastante, tuvimos mucho desgaste físico y ahora me encuentro bien, al 100% y ojalá pueda aportar a la selección”, destacó el ofensivo del Santos de Brasil.