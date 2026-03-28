Ministerio otorga descanso laboral el lunes para las trabajadoras del hogar

La disposición se enmarca en el reconocimiento formal de un sector históricamente vulnerable en Bolivia, caracterizado por condiciones laborales precarias, alta informalidad y dificultades en el cumplimiento de derechos básicos.

Fuente: Erbol

El Ministerio de Trabajo dispuso descanso laboral con goce íntegro de haberes para las trabajadoras y los trabajadores asalariados del hogar este lunes 30 de marzo, en conmemoración de su día nacional, establecido por la Ley N° 181.

La medida es de cumplimiento obligatorio y alcanza a todo el sector, que deberá recibir su salario habitual pese a la suspensión de actividades durante esa jornada.

La disposición se enmarca en el reconocimiento formal de un sector históricamente vulnerable en Bolivia, caracterizado por condiciones laborales precarias, alta informalidad y dificultades en el cumplimiento de derechos básicos.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país existen más de 117.000 personas dedicadas al trabajo del hogar, de las cuales más del 90% son mujeres.

A pesar de su importancia en la economía del cuidado, los niveles salariales del sector continúan siendo bajos y, en muchos casos, vinculados o incluso por debajo del salario mínimo nacional.

Datos oficiales señalan que el ingreso promedio mensual de las trabajadoras del hogar rondaba los 1.661 bolivianos en 2015, mientras que reportes más recientes advierten que persisten casos de pagos inferiores al mínimo legal, reflejando un incumplimiento generalizado de la normativa laboral.

El descanso otorgado este lunes busca no solo conmemorar la fecha, sino también visibilizar la situación de este sector, cuya labor resulta fundamental en miles de hogares del país.

Sin embargo, organizaciones y dirigentas han insistido en que el reconocimiento simbólico debe ir acompañado de una fiscalización efectiva para garantizar condiciones dignas, contratos formales y el respeto pleno de sus derechos laborales, incluido el derecho al seguro social de corto plazo.