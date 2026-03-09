Rubio: régimen de Irán quiere «mantener al mundo como rehén»

Rubio denuncia que Irán trata de «tomar como rehén» al mundo con ataques «terroristas» contra países vecinos

El secretario de Estado estadounidense explicó en Washington que el gobierno de Irán está «atacando a los países vecinos, su infraestructura energética, su población civil» (09.03.2026)

Fuente: europapress.es

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha denunciado este lunes que Irán trata de «tomar como rehén» al mundo con ataques «terroristas» contra países vecinos, que incluyen a infraestructuras energéticas, Embajadas y población civil.

«Todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén. Están atacando a sus vecinos, su infraestructura

energética y su población civil. Están atacando Embajadas. Esto es terrorismo», ha denunciado el jefe de la diplomacia estadounidense en un acto de izado de bandera en conmemoración del Día de los Rehenes y

Detenidos Injustamente en Washington.

En esta ceremonia, Rubio ha criticado así que Irán emplee elementos propios de un Estado para cometer «terrorismo», señalando en concreto el uso de misiles y drones de ataque de un solo uso. En este sentido, ha

recalcado que el objetivo de la misión estadounidense en Irán es «destruir la capacidad para seguir haciendo eso».

A su juicio, los objetivos de la operación militar en Irán «son claros» y Estados Unidos va en buen camino para conseguirlos. La meta es «destruir la capacidad de lanzar misiles» de Irán; «tanto destruyendo sus misiles y sus lanzadores, como destruyendo las fábricas que producen esos misiles, y destruyendo su Armada».

El secretario de Estado ha defendido así el «trabajo» que está llevando a cabo el Ejército estadounidense. «Cada día, este régimen en Irán tiene menos misiles, menos lanzadores, sus fábricas producen menos y su Armada está siendo devastada», ha añadido para recalcar que el mundo «será un lugar más seguro y mejor cuando esta misión se haya completado».