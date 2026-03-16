Subnacionales: Ávila califica de “históricos” los debates y anuncia 17 delegaciones de observadores

El presidente del TSE aseguró que el material electoral llegará a todos los recintos antes del domingo, y recomendó a la gente ir a votar temprano.

El presidente del Gustavo Ávila, este lunes en conferencia de prensa / APG

Fuente: Brújula Digital

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila calificó como “históricos” los debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes en los nueve departamentos del país, rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

“Los debates han sido un éxito, un hecho histórico y el aplauso siempre se lo lleva el pueblo boliviano”, afirmó la autoridad, a tiempo de informar que 17 misiones de observación electoral acompañarán el proceso y se desplazarán por distintos departamentos para seguir el desarrollo de la votación.

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También indicó que el material electoral será distribuido en los próximos días y que deberá estar en los recintos 24 horas antes de la jornada electoral.

Por otro lado, la autoridad explicó que estas elecciones serán más complejas que las generales porque en varios departamentos los jurados deberán computar dos o tres papeletas. Por ello pidió a la población acudir a votar temprano para agilizar el proceso. “Si las mesas comienzan a las 8 de la mañana podremos cerrar a las 4 de la tarde y tener resultados a un alto porcentaje a las 9 de la noche”, señaló.

Este domingo los bolivianos elegirán a autoridades municipales y departamentales a nivel ejecutivo (alcaldes y gobernadores) y legislativo (concejos municipales y asambleas legislativas departamentales. Según la normativa, para ser electo alcalde o alcaldesa, los postulantes deben tener mayoría simple de votos; en cambio, en el caso de los gobernadores, si nadie saca más de 50 % de votos, o más de 40 % pero con 10 puntos porcentuales respecto al segundo lugar, se deberá ir a una segunda vuelta.

En días pasados, en las nueve capitales de departamento y El Alto, los postulantes acudieron a debates televisados, evento organizado por primera vez por el OEP, en busca de facilitar a la población la difusión de los planes de gobierno de los postulantes.