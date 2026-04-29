A horas del 1 de mayo, suman los conflictos de al menos cuatro sectores en Bolivia

La COB hizo conocer que una de sus demandas principales era un incremento salarial del 20%. El Gobierno propuso mesas técnicas para evaluar esa y otras demandas, pero fue rechazado por la dirigencia de los trabajadores.

Tras la convocatoria del Gobierno a dialogar este miércoles, la COB rechazó asistir a ese encuentro y ratificó el cabildo que se realizará el viernes por la mañana en El Alto y donde se definirán cuáles serán las próximas medidas que tomarán.

Uno de los sectores movilizados es la Central Obrera Boliviana, que convocó a un cabildo para el 1 de mayo. El martes dieron a conocer que de sus demandas, el 80% fue rechazado y el 20 restante fue evadido por el Gobierno.

Al menos cuatro sectores de Bolivia anunciaron protestas a horas del 1 de mayo, jornada que se conmemora el Día del Trabajador. El Gobierno señala que no es momento de movilizaciones sino más bien de encontrar soluciones conjuntas.

MAGISTERIO

Otro frente de conflicto para el Gobierno es la demanda de incremento salarial del Magisterio Urbano. La ministra de Educación manifestó la semana pasada que no viable un incremento salarial en el sector; sin embargo, aseguró que se entregarán 4.000 nuevos ítems desde el Gobierno central.

Ante esta posición, el Magisterio Urbano inició el martes una marcha desde Calamarca que llegará el viernes a la ciudad de El Alto.

La dirigencia señaló que participarán en el cabildo convocado pro la COB en esta misma ciudad, lo que muestra sintonía entre los dirigentes de ambos sectores.

TRANSPORTE PESADO

La Confederación de Choferes anunció este miércoles desde Santa Cruz que el sector acatará un paro nacional escalonado a partir del martes 5 de mayo ante la supuesta “falta de respuesta” del Gobierno a sus demandas.

“Ya no podemos seguir viviendo de promesas”, afirmó Gómez.

Las demandas de este sector pasan por una solución al abastecimiento de combustibles, asegurar la calidad, el resarcimiento por los daños de la gasolina desestabilizada y la mejora de las carreteras del país.

MARCHA DE CAMPESINOS

Campesinos aglutinados en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiacap) expresaron su rechazo a la Ley 1720, a la que considera inconstitucional y señalan que vulnera derechos indígenas.