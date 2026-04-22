Aduana Nacional incauta y desecha ropa usada, también lavandina de dudosa procedencia

La Aduana Nacional dejó inutilizada mercancía incautada como ropa usada y lavandina, de dudosa procedencia. Esto, siguiendo los protocolos establecidos para el manejo de artículos cuya comercialización se encuentra prohibida en el país.

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La actividad se realizó en estricto cumplimiento de la Resolución de Directorio N° RD 01-067-25, de fecha 29 de agosto de 2025, que aprueba el Reglamento de Destrucción. En particular, se aplicó lo dispuesto en el Artículo 27, referido al Control de la Inutilización, el cual faculta a la Aduana a convocar a las instancias necesarias para garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de los depósitos de Almacenera Boliviana (ALBO S.A.), ubicado en la Avenida Brasil de la ciudad de Santa Cruz, en cumplimiento del Auto Administrativo de Inutilización emitido el pasado 20 de abril de 2026.

Durante la jornada, se contó con la presencia de representantes institucionales y personal técnico, quienes supervisaron cada etapa del proceso para asegurar que los productos decomisados reciban el destino final establecido por la normativa.

La inutilización de prendería usada y productos químicos como la lavandina responde a la necesidad de proteger la salud pública, evitar riesgos ambientales y garantizar que mercancías prohibidas o restringidas no ingresen nuevamente al circuito comercial.