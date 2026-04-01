“Algunos están calculando acortar el mandato a Rodrigo y ese es un error”: Guido Añez vuelve a Bolivia

El exministro fue recibido por sus seres queridos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

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Fuente: El Deber

El exministro Guido Áñez Moscoso retornó este viernes después de su exilio en Estados Unidos.

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Áñez fue recibido por sus seres queridos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, donde, además de sus proyectos personales, también habló de la crisis que atraviesa el país.

Instó a “regularizar” Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a corto plazo y sacar “las mafias” de esa empresa estatal.

Indicó que “los privados han dejado de importar diésel porque ya no es negocio” debido al precio internacional del petróleo por la guerra y que es necesario hacer conocer a la población “realmente lo que está pasando” para “clarificar todas las cosas”.

Además, hay que “hacer de que la gente no acabe con la ilusión que se inició este proceso. Y aprovechar también la composición del parlamento nacional, las fuerzas democráticas tienen mucho, pero andan todos tironeados (…) y eso no tiene sentido porque algunos están calculando acortarle el mandato a Rodrigo (Paz) y ese es un error”, agregó.

Remarcó que en este tema de hidrocarburos “hay que patear el tablero por completo”.

“Y cuando digo patear el tablero es porque Yacimientos no puede tener 8.000 empleados para comprar y vender gasolina, es absurdo eso.

Primero hay que reducir el personal y en segundo lugar hay que acabar con las mafias que existen en Yacimientos. Una reestructuración total”, enfatizó.

Señaló que se está gestando “una crisis energética” y que puede haber hasta escasez de gas porque no hay exploración ni explotación.

“Entonces, tenemos que ponernos las pilas entre todos para sacar adelante al país”, afirmó.