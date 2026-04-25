Always Ready gana en el final a Guabirá con gol de Triverio y es líder en solitario

Venció por 1-2 en el Gilberto Parada, donde se vio un atractivo partido que pudo terminar a favor de cualquiera de los dos por la cuarta jornada del campeonato.

eju.tv / Fuente: Sports 360 / Video: Entel Gol

Con un gol a los 93 minutos de Enrique Triverio, Always Ready se impuso sobre Guabirá (1-2) en el estadio Gilberto Parada de Montero, y con ello pasó a colocarse como líder en solitario del Torneo Liga de la División Profesional en el marco de la cuarta jornada del campeonato.

El club Millonario llegó a las 10 unidades, mientras que los locales siguen en la parte baja con solo un punto.

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Los goles del cotejo en Montero fueron convertidos por Fernando Nava (49’), que puso en ventaja al club de la banda roja, Gustavo Peredo (65’), que igualó el compromiso, y de Triverio en el final.

El encuentro

Los primeros minutos del partido fueron muy parejos, con un juego muy disputado en el medio sector de la cancha.

Hasta que a los 21’ Always tuvo su primer remate al arco con Héctor Cuéllar, pero su disparo de zurda se fue al cielo por muy poco.

Luego fue el turno de Juan Godoy con un cabezazo que se fue desviado (29’).

El primer ataque claro del local fue obra de Milton Maciel y un potente disparo largo que terminó afuera por muy poco (34’).

Mientras que a los 40 minutos el arquero Alaín Baroja hizo una gran intervención al disparo de Carlos Áñez.

Complemento

En el segundo tiempo llegaron los goles y fue la visita la que se puso en ventaja con Nava y su tanto de tijera tras un centro desde la derecha (49’).

Ese instante se lanzaron petardos a la cancha por parte de la hinchada del conjunto Azucarero, lo que hizo que por cinco minutos se paralicen las acciones.

A los 55’ Baroja hizo una doble intervención al parar los disparos de Maciel y Roler Ferrufino.

Pero a los 65’ Guabirá logró el empate con Peredo al definir de derecha dentro del área grande después de una gran jugada individual de Rafinha.

A los 80’ Carlitos Rodríguez sacó de la línea de gol la pelota con su cuerpo el cabezazo de Rafael Corrales (80’).

Mientras que a los 90’ el travesaño le dijo que no al potente disparo de Cuéllar.

La insistencia del Millonario dio sus frutos en el final con Triverio y su gol a los 93 minutos al definir de zurda tras un buen pase de Jesús Maraude.