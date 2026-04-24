Caso Mutualista: “El fallo es sólido y demuestra que la demanda de Crapuzzi es improcedente”, celebra Lola Terrazas

La concejal Lola Terrazas afirmó que el reciente fallo de la justicia civil que declara como no presentada la demanda de herencia sobre los predios del Mercado Mutualista representa una “respuesta sólida” a favor del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al considerar que la vía ordinaria descartó la pretensión de los demandantes por falta de requisitos legales.

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“El proceso por la vía civil no procede, es improcedente. Es cerrado porque no presentan los requisitos para que se les admita la demanda”, sostuvo la autoridad, al referirse a la resolución emitida por el Juzgado Público Civil 19°, que determinó dejar sin efecto la acción impulsada por la familia Crapuzzi.

La decisión judicial se fundamenta en el incumplimiento de observaciones clave dentro del plazo legal, entre ellas la acreditación de derecho propietario, la identificación de terceros en posesión del predio y la presentación de documentación técnica actualizada. Al no subsanar estos puntos, el juez aplicó el artículo 113 del Código Procesal Civil y dio por no presentada la demanda.

Para Terrazas, este desenlace evidencia una contradicción en la estrategia legal de los demandantes, quienes previamente acudieron a un amparo constitucional. “Ellos mismos desconocen el derecho tutelado por esa vía y luego acuden a la vía civil, donde su caso es inviable. Es contradictorio”, explicó, comparando la situación con “buscar varios tratamientos sin dar legitimidad al primero”.

En ese sentido, la concejal remarcó que el fallo confirma que los demandantes “no son dueños ni herederos” del mercado Mutualista, por lo que su reclamo carece de sustento jurídico.

Asimismo, sostuvo que esta resolución marca un punto de inflexión en el conflicto por los predios del Mutualista, aunque no descarta que se activen otras vías legales. “Esto es muy positivo para el municipio, pero aún pueden intentarse (por parte de los demandantes) otras acciones, aunque el caso no tiene pies ni cabeza”, afirmó.

Terrazas también cuestionó la validez de documentos administrativos que habrían sido gestionados previamente, señalando que podrían estar “sustentados en falsedad”, y sugirió que el caso debe ampliarse a la vía penal para investigar posibles irregularidades en su tramitación.

Asimismo, la concejal advirtió sobre la necesidad de resguardar el predio y evitar nuevos intentos de apropiación indebida. “Por la vía civil esto es claro y contundente. Ahora corresponde seguir defendiendo el bien y cerrar todas las aristas del caso”, concluyó.

https://eju.tv/2026/04/reves-para-crapuzzi-justicia-cierra-demanda-de-herencia-del-mutualista/