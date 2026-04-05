Chile intensifica la lucha contra el contrabando en zonas fronterizas con Bolivia

Carabineros de Chile realizan una serie de operativos de lucha contra el contrabando en zonas cercanas a la frontera con Bolivia. Solamente durante esta semana se conocieron de al menos tres casos que terminaron con detenidos, vehículos incautados y mercadería decomisada.

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Primer caso

Carabineros de la Región de Tarapacá informó el sábado que funcionarios de tres secciones especializadas “detectaron e interceptaron un vehículo de contrabando que intentaba ser internado hacia Bolivia”.

Este hecho ocurrió durante unos “patrullajes preventivos fronterizos” y se conoce que hay un imputado que ha sido puesto a disposición del Ministerio Público.

Segundo caso

El jueves, la misma institución del orden dio a conocer que Carabineros de la Subcomisaría de Colchane “detectó un camión que intentaba salir (de Chile) por el sector de Central Citani a través de un paso no habilitado”.

El operativo terminó “recuperando 178 televisores de alta gama abandonados por los antisociales, frustrando el delito de contrabando”, señala el reporte.

En imágenes publicadas de lo ocurrido, se observa una “montaña” de cajas de televisores, de una reconocida marca, abandonadas a un lado de un camino.

Tercer caso

En otro caso, también informado el jueves, un equipo multidisciplinario de unidades especializadas de Carabineros, que efectuaba patrullajes preventivos por el salar de Coipasa, “detuvieron a tres individuos por contrabando incautando tres vehículos, 576 botellas de cervezas y 720 billeteras”.