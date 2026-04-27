Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores

La Alcaldía de Cochabamba puso el Sistema Virtual de Autorizaciones de Viaje para Niños y Adolescentes, una herramienta que marca la digitalización de los permisos de viaje y busca modernizar la gestión pública.

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, destacó que la ciudad se coloca “en la vanguardia” tecnológica con este procedimiento, que permitirá a los padres llenar un formulario digital para solicitar la autorización.

La directora de Género y Generacional, Cynthia Prado, subrayó que la plataforma reducirá la acumulación de papel y las largas filas, además de garantizar un servicio que prevenga la trata de personas y viajes irregulares. “Hoy agilizamos, protegemos y garantizamos derechos”, afirmó.

El proceso exige que los progenitores cuenten con ciudadanía digital activa y firma digital. Luego deben ingresar al sistema en innova.cochabamba.bo/login, completar los datos y adjuntar el escaneo de los documentos de identidad. El sistema notifica automáticamente al otro padre o madre para su conocimiento y autorización.

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La información es verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y, tras la aprobación, el permiso se envía por WhatsApp a los padres, quienes pueden imprimirlo o usarlo en formato digital.

El documento incluye un código QR que puede ser validado en aeropuertos, terminales de buses y por la Policía.

Además, la Alcaldía habilitó un número de consultas: 800140206, y un stand informativo en la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026.