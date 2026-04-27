Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores

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El nuevo sistema virtual agiliza trámites, previene riesgos y elimina filas en oficinas municipales.
Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores. Foto GAMC

Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores. Foto GAMC

Por Marcos Choquetarqui

La Alcaldía de Cochabamba puso el Sistema Virtual de Autorizaciones de Viaje para Niños y Adolescentes, una herramienta que marca la digitalización de los permisos de viaje y busca modernizar la gestión pública.

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, destacó que la ciudad se coloca “en la vanguardia” tecnológica con este procedimiento, que permitirá a los padres llenar un formulario digital para solicitar la autorización.

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La directora de Género y Generacional, Cynthia Prado, subrayó que la plataforma reducirá la acumulación de papel y las largas filas, además de garantizar un servicio que prevenga la trata de personas y viajes irregulares. “Hoy agilizamos, protegemos y garantizamos derechos”, afirmó.

El proceso exige que los progenitores cuenten con ciudadanía digital activa y firma digital. Luego deben ingresar al sistema en innova.cochabamba.bo/login, completar los datos y adjuntar el escaneo de los documentos de identidad. El sistema notifica automáticamente al otro padre o madre para su conocimiento y autorización.

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La información es verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y, tras la aprobación, el permiso se envía por WhatsApp a los padres, quienes pueden imprimirlo o usarlo en formato digital.

El documento incluye un código QR que puede ser validado en aeropuertos, terminales de buses y por la Policía.

Además, la Alcaldía habilitó un número de consultas: 800140206, y un stand informativo en la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026.