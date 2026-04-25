Conforman una comisión de fiscales para investigar el caso de siete policías aprehendidos

De los 12 paquetes sospechosos encontrados en instalaciones de la Felcn, cuatro dieron positivo a cocaína.

eju.tv / Fuente: El Deber

Por la gravedad del hecho, el Ministerio Público decidió conformar una comisión de fiscales para investigar el caso por presunto tráfico de sustancias controladas, que involucra a siete policías.

“Se ha dispuesto la conformación de una comisión de fiscales que llevará adelante una investigación objetiva, transparente y exhaustiva, con el fin de establecer responsabilidades penales”, dijo Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba.

Según información del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, un operativo interno en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Cochabamba «derivó en el hallazgo de droga y la aprehensión de siete personas».

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«El hecho se refiere a un operativo sorpresa en el que se encontraron 12 paquetes sospechosos en el patio de una unidad de la Felcn, ocultos en una caja de cartón junto a otras sustancias, las cuales aún están en análisis», señala el reporte del Gobierno.

Por su parte, la Fiscalía precisó que, en la prueba de campo, cuatro de los paquetes encontrados dieron positivo a cocaína. Además, identificó a los siete funcionarios policiales aprehendidos como Osmar O. C., Juan P. A. P., Eddy L. Q., César A. A. R., Delia D. C. Z., Javier S. C. y Luis H. V. C.