Copa denuncia violencia política y anuncia juicios contra excandidatos de El Alto

Fuente: https://larazon.bo

La alcaldesa saliente de El Alto, Eva Copa, informó que impulsará procesos legales contra algunos excandidatos a la Alcaldía, a quienes acusó de ejercer acoso y violencia política durante la campaña subnacional.

Tras su reunión de transición, señaló que los excandidatos recurrieron a su imagen y a aspectos de su vida privada con fines políticos, lo cual afectó su integridad personal y el desarrollo de una contienda electoral en condiciones equitativas.

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Copa afirmó que pretende marcar un precedente en defensa de las mujeres en política y promover un entorno libre de agresiones. Explicó que muchas mujeres desisten de participar en espacios públicos por temor a ataques personales y no de índole política.

Asimismo, indicó que los implicados deberán responder ante la Justicia por delitos como calumnias, difamación, injurias, acoso y violencia política.

La alcaldesa también informó que se enviaron notas a instituciones de defensa de los derechos de las mujeres, con el objetivo de activar mecanismos de protección y acompañamiento para víctimas de este tipo de hechos.

En marzo reciente, se intensificaron las campañas electorales para liderar la Alcaldía de El Alto; en la contienda no se presentó ninguna mujer.

Eliser Roca ganó las elecciones en ese municipio. Roca obtuvo 95.079 votos, alcanzando el 19,75%. En el segundo lugar quedó el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Mamani, con 76.237 votos (15,84%).