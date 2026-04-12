Día de la Niña y del Niño en Bolivia: Origen y por qué se celebra cada 12 de abril

La fecha fue establecida por decreto en 1955 y luego ratificada por ley para destacar los derechos de niñas y niños en el país.
Silvana Cuéllar
Fuente: Red Uno
Bolivia conmemora cada 12 de abril el Día de la Niña y del Niño, una fecha destinada a promover la protección y los derechos de la infancia. Su origen se remonta a 1955, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuando se instituyó oficialmente mediante decreto.
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La decisión respondió a lineamientos internacionales impulsados tras la Declaración de Principios Universales del Niño, promovida por organismos como la OEA y UNICEF, que alentaron a los países a fijar una jornada dedicada a la niñez.
De “Día del Niño” a “Día de la Niña y del Niño”
En 2013, Bolivia actualizó esta conmemoración mediante la Ley 357, que reemplazó el nombre original para incluir de forma explícita a las niñas. El cambio buscó visibilizar sus derechos y promover la igualdad de género desde la infancia.
Un día más allá de lo festivo
Aunque la fecha suele celebrarse con actividades recreativas y familiares, su propósito central es generar conciencia sobre los derechos fundamentales de niñas y niños.
La Constitución Política del Estado y la Ley 548 garantizan derechos como la salud, la educación, la identidad, la protección y el desarrollo integral, bajo el principio del interés superior del menor.
Estos son sus principales derechos:
Derecho a la Identidad: Derecho a un nombre propio, dos apellidos y a ser inscritos en el Registro Civil.
Derecho a la Educación y Juego: Acceso a educación de calidad y derecho al juego y esparcimiento.
Derecho a la Protección: Prohibición de violencia física, sexual o psicológica, incluyendo la protección contra el castigo corporal.
Derecho a la Participación: Libertad de expresión y participación activa en el ámbito familiar, escolar y comunitario.
Derecho a la Igualdad: No discriminación y derecho a un trato digno y respetuoso.
Derecho a la libertad de creencias: Ejercer sus creencias y religión.
Derecho a la Vida y Salud: Derecho a la salud física y mental, recibiendo prioridad en servicios públicos y privados.
Derecho a la Familia: a crecer en una familia de origen o, excepcionalmente, en una familia sustituta, en un entorno de afecto y seguridad.
Desafíos pendientes
A pesar de los avances normativos, persisten problemáticas como el trabajo infantil, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos, que afectan a miles de menores.
La conmemoración del 12 de abril busca también recordar la responsabilidad del Estado y la sociedad en garantizar condiciones dignas para la niñez.
Con información de Unicef