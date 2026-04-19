Dianey Caba: «Vamos a fiscalizar esas promesas que hicieron»

La candidata a vicegobernadora de Santa Cruz para Todos expresó su deseo por seguir en política. «Empieza una generación en la política, yo voy a sacar pecho como mujer joven cruceña», afirmó

Fuente: eldeber.com.bo

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La candidata de Santa Cruz para Todos a vicegobernadora, Dianey Caba, optó por una valoración positiva de la derrota electoral sufrida por el binomio que forma con Otto Ritter. En un corto mensaje habló de su nueva labor en la política cruceña después de incursionar por primera vez en las filas de Santa Cruz para Todos.

«Nos llevamos el amor de todas las 15 provincias, el amor de los 56 municipios. Este proyecto El Sueño Cruceño empezó hace unos 6 meses con unos cuantos para darle una planificación, una nueva generación a Santa Cruz», destacó la candidata. Además, agradeció los «más de medio millón de habitantes que han apostado por el sueño cruceño, que han apostado por la juventud, que han apostado por la experiencia».

Con miras a su papel en la política, Caba destacó que «aquí no termina el sueño cruceño, aquí empieza». Y comprometió tanto su labor como la de su partido para asumir un rol fiscalizador de ahora en adelante.

«Vamos a fiscalizar todas las promesas que le han hecho a Santa Cruz, vamos a seguir de la mano con nuestros asambleístas parlamentarios que tenemos y vamos a sacar una Gobernación adelante; vamos a fiscalizar esas promesas que hicieron», anticipó.

Además, matizó que, con esta elección, «empieza una generación en la política. Yo voy a sacar pecho como mujer joven cruceña por este departamento y siempre lo voy a hacer».