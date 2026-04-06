Edmand Lara cuenta con un 67% de desaprobación en su gestión, según encuesta

La muestra levantada por Ipsos-CIESMORI para UNITEL reseña que el vicepresidente de Bolivia cuenta con un 21% de aprobación. La encuesta se levantó entre el 14 y 21 de marzo del 2026.

Fuente: Unitel El vicepresidente Edmand Lara registra un 67% de desaprobación en su gestión, mientras que su aprobación alcanza el 21%, según una encuesta de Ipsos-CIESMORI para UNITEL realizada entre el 14 y 21 de marzo de 2026. eju.tv



En las principales ciudades, la aprobación de Lara varía: 17% en La Paz, 38% en El Alto, 10% en Cochabamba y 18% en Santa Cruz, según la muestra. Por su parte, la desaprobación del vicepresidente es del 69% en La Paz, 50% en El Alto, 75% en Cochabamba y 71% en Santa Cruz, de acuerdo con los datos de Ipsos-CIESMORI. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas