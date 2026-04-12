EE.UU. e Irán cierran negociación sin acuerdo de paz

El vicepresidente estadounidense JD Vance y voceros iraníes se acusaron mutuamente por la interrupción de las pláticas.

Fuente: DW

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció el domingo (12.04.2026) que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la «oferta final y mejor».

«Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo», declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

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«Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan», declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un «compromiso firme» iraní de renunciar a las armas nucleares.

Delegaciones de Estados Unidos e Irán celebraron el sábado una maratónica jornada de negociaciones de 21 horas en busca de poner fin a la guerra desatada el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses contra la república islámica.

Las partes establecieron una tregua de dos semanas para buscar un acuerdo duradero de paz con mediación de Pakistán.

Irán rechaza «exigencias irrazonables» de Washington

Por su lado, la televisión estatal iraní informó que las «exigencias irrazonables» de Estados Unidos no permitieron un avance delas negociaciones en Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«La delegación iraní negoció sin descanso y de manera intensiva durante 21 horas para defender los intereses nacionales del pueblo iraní. Pese a las diversas iniciativas de su parte, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron que las negociaciones avanzaran», publicó en Telegram la televisión IRIB.

Previamente, el portavoz diplomático iraní Esmail Baqai había declarado: «El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena voluntad de la contraparte, que se abstenga de las demandas excesivas e ilegales, y la aceptación de los legítimos derechos e intereses de Irán».

Pakistán les pide mantener la tregua

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán instó a Estados Unidos e Irán mantener su acuerdo de tregua.

«Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego», declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.

Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas mientras negociaban un acuerdo duradero de paz en la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros», afirmó Dar en una breve transmisión en la televisión estatal.

Última actualización a las 06:02 CET.

gs (afp, efe, ap, reuters)

Fuente: DW