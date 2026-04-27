EEUU condena ataque que dejó 20 civiles muertos en Colombia

Además del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, fueron lanzados explosivos contra cuarteles militares en Cali y Palmira, en una escalada de violencia atribuida a las disidencias de las FARC.

Estados Unidos condenó el lunes (27.04.2026) la escalada violenta registrada en el suroeste de Colombia, donde el sábado un atentado con un cilindro cargado con explosivos en la Vía Panamericana, atribuido a presuntos disidentes de las FARC, dejó al menos 20 civiles muertos en el departamento del Cauca.

La embajada estadounidense en Bogotá expresó su solidaridad con el país y con las víctimas del ataque perpetrado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde el artefacto explosivo fue detonado al paso de varios vehículos de transporte público y particular.

«Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca», señaló en sus redes sociales la misión diplomática.

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A casi un mes de las elecciones del 31 de mayo, la violencia se intensificó tras la peor arremetida rebelde en las últimas tres décadas, con una veintena de víctimas en el suroeste del país entre el viernes y el domingo.

Además del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, en los últimos días hubo ataques en el vecino departamento del Valle del Cauca, donde fueron lanzados explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en medio de una escalada de violencia atribuida a disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas FARC.

«Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE.UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas» subrayó la embajada y añadió que «un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte».

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Candidata denuncia plan para matarla

En tanto, la candidata presidencial de derecha, Paloma Valencia, aseguró el lunes que el gobierno de Colombia le informó sobre un plan para asesinarla orquestado por guerrilleros disidentes de las FARC, responsables de los mortíferos ataques a la población civil el fin de semana.

«He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la policía nacional, que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza», dijo Valencia, tercera en las encuestas.

La heredera política del expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró que un rebelde de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC recibió el equivalente a unos 561.000 dólares para asesinarla.

La denuncia de Valencia se suma a la de los otros dos favoritos en las encuestas, que también han hecho públicas amenazas de muerte.

gs (efe, ap, afp)