El equipo nacional de tenis viaja a Brasil para participar en la Copa Cosat 14 años

‎Bolivia competirá con seis deportistas que lucharán para llegar a las finales, ya que los campeones y subcampeones representarán a Sudamérica en el The U14 Championship, en Wimbledon.

Los integrantes de la ‎selección Sub-14 de tenis. Foto: FBT

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

‎La selección Sub-14 de tenis viajó este sábado a Bragança Paulista, Brasil, para participar, desde este lunes hasta el sábado 2 de mayo, en la Copa Cosat 14 años, evento que otorgará cuatro plazas (dos por rama) para el torneo denominado The U14 Championship, que se llevará a cabo a la par de Wimbledon, uno de los cuatro Grands Slams, en Inglaterra.

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‎Inés Bustillos, Sofía Calvo, Jade Rocha, Néstor Espinoza, José Contreras y Thiago Quentasi representarán al país en el certamen brasileño, donde estarán acompañados por los capitanes (entrenadores) Rodrigo Briones (de damas) y Eduardo Kohlberg (varones).

‎En los últimos días el equipo nacional cumplió con una ardua preparación en Santa Cruz sobre césped, ya que en esa superficie se disputará el torneo internacional.

‎Se trata de uno de los campeonatos de la región más importantes, ya que, según el Reglamento de la competición, el campeón y subcampeón de ambas ramas “participarán como representantes de Sudamérica en un evento especial a realizarse en Wimbledon, Inglaterra”.

‎Ese torneo es el The U14 Championship, que se disputará del 4 al 12 de julio, que será a la par de Wimbledon, que comenzará el 29 de junio.

‎Es una gran oportunidad para que los jóvenes tenistas vivan la experiencia de vivir de cerca lo que es un Grand Slam si consiguen clasificarse.

‎Participarán en Brasil un total 64 tenistas que serán divididos en siete grupos de cuatro jugadores que se enfrentarán bajo el sistema round robin (todos contra todos).

‎Los primeros de cada serie, más el mejor segundo, avanzarán a los cuartos de final, semifinales y final para definir a los campeones.

‎El torneo se disputará en las canchas de césped de la Academia HWT Sports, en Bragança Paulista.