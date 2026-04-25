El equipo nacional de tenis viaja a Brasil para participar en la Copa Cosat 14 años

Bolivia competirá con seis deportistas que lucharán para llegar a las finales, ya que los campeones y subcampeones representarán a Sudamérica en el The U14 Championship, en Wimbledon.
Los integrantes de la selección Sub-14 de tenis. Foto: FBT
Fuente: Federación Boliviana de Tenis
La selección Sub-14 de tenis viajó este sábado a Bragança Paulista, Brasil, para participar, desde este lunes hasta el sábado 2 de mayo, en la Copa Cosat 14 años, evento que otorgará cuatro plazas (dos por rama) para el torneo denominado The U14 Championship, que se llevará a cabo a la par de Wimbledon, uno de los cuatro Grands Slams, en Inglaterra.
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Inés Bustillos, Sofía Calvo, Jade Rocha, Néstor Espinoza, José Contreras y Thiago Quentasi representarán al país en el certamen brasileño, donde estarán acompañados por los capitanes (entrenadores) Rodrigo Briones (de damas) y Eduardo Kohlberg (varones).
En los últimos días el equipo nacional cumplió con una ardua preparación en Santa Cruz sobre césped, ya que en esa superficie se disputará el torneo internacional.
Se trata de uno de los campeonatos de la región más importantes, ya que, según el Reglamento de la competición, el campeón y subcampeón de ambas ramas “participarán como representantes de Sudamérica en un evento especial a realizarse en Wimbledon, Inglaterra”.
Ese torneo es el The U14 Championship, que se disputará del 4 al 12 de julio, que será a la par de Wimbledon, que comenzará el 29 de junio.
Es una gran oportunidad para que los jóvenes tenistas vivan la experiencia de vivir de cerca lo que es un Grand Slam si consiguen clasificarse.
Participarán en Brasil un total 64 tenistas que serán divididos en siete grupos de cuatro jugadores que se enfrentarán bajo el sistema round robin (todos contra todos).
Los primeros de cada serie, más el mejor segundo, avanzarán a los cuartos de final, semifinales y final para definir a los campeones.
El torneo se disputará en las canchas de césped de la Academia HWT Sports, en Bragança Paulista.