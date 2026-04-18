El Foro Penal informó que todavía hay 477 presos políticos en Venezuela pese a la ley de amnistía aprobada por el chavismo

La ONG detalló que entre los detenidos hay 432 hombres, 45 mujeres y un adolescente; 290 corresponden al ámbito civil y 187 al militar.

El 90% de los presos políticos venezolanos son hombres; solo hay un adolescente en la lista.

Fuente: Infobae

En Venezuela, 477 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal, a pesar de la reciente aprobación de una ley de amnistía.

Dos meses después de la entrada en vigor del instrumento legal, la ONG detalló que entre los detenidos hay 432 hombres, 45 mujeres y un adolescente; 290 corresponden al ámbito civil y 187 al militar. Además, 43 presos tienen nacionalidad extranjera.

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Del total de encarcelados, 164 ya recibieron condena y 313 permanecen sin sentencia. Desde 2014, Foro Penal ha documentado más de 19.000 detenciones por motivos políticos y ha brindado asistencia legal a más de 14.000 personas posteriormente liberadas. Sin embargo, más de 11.000 individuos continúan bajo medidas restrictivas de libertad.

En su informe más reciente, Foro Penal reportó cinco nuevas detenciones y 14 excarcelaciones. La lista de personas privadas de libertad fue elevada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para su verificación internacional.

La actualización se produce casi dos meses después de que el Parlamento venezolano aprobara una ley de amnistía para casos vinculados a motivos políticos entre 2002 y 2025.

La normativa surgió tras la captura en enero del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos. A partir de entonces, la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado e inició un proceso de excarcelaciones.

La ley de amnistía abarca delitos cometidos desde 1999, pero restringe sus beneficios a 13 hechos específicos e impide la amnistía para acusados de operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. Más de 8.000 personas han recibido amnistía, aunque la mayoría ya no se encontraba en prisión efectiva.

Las autoridades venezolanas no han publicado el listado completo de beneficiarios, lo que dificulta la verificación independiente del proceso. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, solicitó conocer la información, pero no ha habido respuesta oficial.

En paralelo, un grupo de expresos políticos denunció ante la oficina de la ACNUDH en Caracas la existencia de retrasos y negativas en la tramitación de solicitudes de amnistía, describiendo el proceso como un obstáculo para la liberación de detenidos.

Por otro lado, María Corina Machado, principal figura de la oposición venezolana, recibió este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, entregada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Durante la ceremonia, celebrada en la sede del Gobierno madrileño y ante una multitud de venezolanos residentes en España, Machado expresó que este reconocimiento marca el inicio de una nueva etapa para quienes aspiran a regresar y reconstruir Venezuela.

En su discurso, Machado dedicó la medalla a todos los venezolanos que, dentro y fuera del país, han arriesgado su vida por la libertad. Resaltó la labor de maestros que resistieron la influencia de la ideología oficialista, periodistas que enfrentaron censura y amenazas, y compañeros políticos comprometidos con la ética. Subrayó que la democracia requiere defensa diaria y reafirmó su convicción de que Venezuela será libre.

En rueda de prensa, Machado insistió en la necesidad de un calendario electoral y reiteró el reclamo por la liberación de todos los presos políticos.