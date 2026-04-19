El nuevo mapa político de Bolivia muestra diversidad

Tras el balotaje de este domingo, el mapa del poder en las gobernaciones de Bolivia queda configurado con una marcada diversidad política.

Según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, siete de los nueve departamentos estarán liderados por corrientes distintas al oficialismo nacional encabezado por Rodrigo Paz.

En el caso de Libre, partido opositor al Gobierno, se consolida con dos gobernaciones departamentales: Pando con Gabriela de Paiva en primera vuelta, y en Santa Cruz, con Juan Pablo Velasco.

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En tanto que la agrupación oficialista Patria, también alcanza dos gobernaciones, tomando en cuenta la victoria de Jesús Egüez en Beni y Luis Revilla en La Paz, quien asumirá el cargo luego de que Nueva Generación Patriótica (NGP) se retiró del balotaje.

En Cochabamba, la Alianza Unidos por los Pueblos logró la gobernación con Leonardo Loza, consolidando la presencia del “evismo” en ese departamento.

Mientras tanto, Alianza Social mantiene su triunfo en Potosí con René Joaquino, lo que reafirma su base regional.

El resto del mapa se completa con la agrupación AGN en Chuquisaca, siendo el gobernador electo Luis Ayllón; Jacha en Oruro, con la victoria de Édgar Sánchez, y El Camino del Cambio en Tarija, con María René Soruco.

Ninguna fuerza logra hegemonía nacional en el nivel departamental.