Estación Chacaltaya de la UMSA recibe a científicos del mundo y avanza hacia la élite de la investigación climática

Ubicada a 5.240 metros sobre el nivel del mar, la estación monitorea aerosoles atmosféricos —pequeñas partículas suspendidas en el aire como hollín y polvo—, además de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, y otros compuestos reactivos como el ozono superficial. Estos datos son fundamentales para comprender el cambio climático y la calidad del aire en la región y el hemisferio sur.

Estación Chacaltaya de la UMSA. Foto: UMSA

Fuente: El Deber

La Estación Climática de Chacaltaya, operada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se convierte esta semana en el centro de una importante misión científica internacional con la llegada de 14 investigadores de países de Europa y Estados Unidos, quienes trabajarán junto al Laboratorio de Física de la Atmósfera (LFA) para consolidar la proyección global de este estratégico punto de monitoreo atmosférico.

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El encuentro tiene el objetivo de avanzar en la postulación de la Estación de Chacaltaya como infraestructura internacional vinculada a ACTRIS, una de las redes científicas más prestigiosas de Europa para la investigación atmosférica. Formar parte de esta red permitirá fortalecer el trabajo técnico, científico y político que podría posicionar a Bolivia como actor en la vigilancia del clima global.

Ubicada a 5.240 metros sobre el nivel del mar, la estación monitorea aerosoles atmosféricos —pequeñas partículas suspendidas en el aire como hollín y polvo—, además de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, y otros compuestos reactivos como el ozono superficial. Estos datos son fundamentales para comprender el cambio climático y la calidad del aire en la región y el hemisferio sur.

La Estación de Chacaltaya no solo representa una ventaja geográfica única para la ciencia atmosférica, sino también el resultado de años de trabajo sostenido de investigadores bolivianos junto a expertos internacionales. La UMSA da un paso importante para consolidar esa trayectoria y garantizar mediciones de alta calidad con impacto global.

Desde 2022, ese espacio fue reconocido como Estación Global de la Red Global Atmosphere Watch, de la Organización Meteorológica Mundial, una categoría que en Sudamérica solo comparten Chacaltaya y Ushuaia (Argentina). Su operación está a cargo de personal boliviano del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA, con el respaldo de una red de cooperación científica construida junto a especialistas de Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Suiza, Finlandia y Estados Unidos.

Durante esta semana, además del trabajo técnico de la misión científica internacional, se desarrollarán reuniones con autoridades del Gobierno boliviano y representantes diplomáticos de los países participantes, con el fin de coordinar aspectos legales, económicos e institucionales que permitan fortalecer la sostenibilidad de la estación y consolidar a Chacaltaya como un referente mundial de investigación climática.