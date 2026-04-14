“Estamos a tiempo de prevenir una crisis del diésel”: Comité cívico convoca a reunión al Gobierno y a YPFB

El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, manifestó que existen al menos tres provincias con problemas para abastecerse de combustible. Convocó a las autoridades a disipar dudas sobre el abastecimiento de carburantes

Fuente: Unitel

El Comité pro Santa Cruz señaló este martes que al menos tres provincias registran problemas de abastecimiento de diésel, motivo por el que convocaron al Gobierno y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para conocer cuáles son los problemas con el combustible y disipar dudas.

“Estamos a tiempo de prevenir una crisis del diésel”, manifestó Agustín Zambrana, vicepresidente cívico.

El dirigente agregó que hasta esta jornada tres provincias tenían problemas con el abastecimiento de diésel, y que en algunos casos incluso desde hace seis días. En este contexto pidió a las autoridades de Gobierno y de la estatal petrolera disipar dudas del sector productivo.

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“No entremos a la crisis del diésel. Eso le pedimos a las autoridades (…), que respondan, que vengan y podamos conversar de esta situación para aclarar, disipar dudas y que nuestros productores tengan tranquilidad, confianza y puedan producir tranquilos”, manifestó.

Para el cívico ya existe una crisis energética y señaló que en caso de desabastecimiento del diésel uno de los más golpeados puede ser el sector de alimentos.

Si bien señaló que tiene conocimiento que existe predisposición del Gobierno de llegar a Santa Cruz para conversar de este tema, Zambrana señaló que se espera una comunicación oficial.