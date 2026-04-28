“Esto tiene una solución rápida, es pagar los sueldos”, dice el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz ante quejas por paros de salud

“Esto tiene una solución rápida, que es pagarles su sueldo rápido a los profesionales, como debe ser, como el alcalde cobra su sueldo a comienzo de mes”, expresó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas.

Fuente: Unitel

José Elio Alba/Alba E. Roca El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, se pronunció respecto a los paros de que realizan los trabajadores y profesionales en salud, señalando que el problema se soluciona rápidamente si el municipio paga los tres meses de sueldo que debe al personal. “Esto tiene una solución rápida, que es pagarles su sueldo, pagarles el sueldo rápido a los profesionales, como debe ser, como el alcalde cobra su sueldo a comienzo de mes”, expresó Vargas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Señaló las medidas de presión se deben a que son 87 días de sueldos adeudados, que desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra incumplieron a pagar en las fechas que corresponde, es por ella que determinaron realizar los paros de salud. Personas en busca de atención médica, en medio del paro del sector salud