“Esto tiene una solución rápida, es pagar los sueldos”, dice el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz ante quejas por paros de salud

“Esto tiene una solución rápida, que es pagarles su sueldo rápido a los profesionales, como debe ser, como el alcalde cobra su sueldo a comienzo de mes”, expresó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas.
Fuente: Unitel
El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, se pronunció respecto a los paros de que realizan los trabajadores y profesionales en salud, señalando que el problema se soluciona rápidamente si el municipio paga los tres meses de sueldo que debe al personal.
“Esto tiene una solución rápida, que es pagarles su sueldo, pagarles el sueldo rápido a los profesionales, como debe ser, como el alcalde cobra su sueldo a comienzo de mes”, expresó Vargas.
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Señaló las medidas de presión se deben a que son 87 días de sueldos adeudados, que desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra incumplieron a pagar en las fechas que corresponde, es por ella que determinaron realizar los paros de salud.
Personas en busca de atención médica, en medio del paro del sector salud
“No estamos hablando de una semana de atraso, no estamos hablando de 10 días, no estamos hablando de que queremos más sueldo, no estamos hablando que queremos más vacaciones, estamos hablando de 90 días que no se te paga el sueldo”, indicó el médico.
Agregó que como parte del área de salud, las emergencias continúan atendiéndose con normalidad e incluso se incrementó personal en este lugar y que las cirugías programadas se están realizando.
Actualmente, los trabajadores de salud y médicos acatan un paro de 120 horas, por lo que Santa Cruz se queda sin atención hasta el próximo 4 de mayo.
“Creo que hay un detrás de cada profesional, de cada de cada médico, después detrás de cada enfermera, hay una familia también, hay responsabilidades, y en ese sentido también nosotros quisiéramos llevar el sustento a nuestros hogares”, manifestó.
Vargas también cuestionó al alcalde saliente Jhonny Fernández respecto a sus gestiones en el sector salud, “¿Qué es lo que ha hecho estos cinco años por la salud? ¿Cómo ha mejorado la salud después de estos cinco años de gestión?”, sostuvo.
Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, su representante Mariné Gálvez, pidió al sector salud que retornen a sus fuentes laborales esta semana, ya que el próximo 4 de mayo se realizará la posesión de una nueva autoridad municipal, y así atender a la población que necesita atención médica.