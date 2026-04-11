Experto advierte vacíos en control de bienes incautados en caso Marset

Según el analista, existe el riesgo de que estos bienes no sean administrados adecuadamente, lo que podría derivar en nuevas irregularidades.

Juan Marcelo Gonzáles

Foto: captura de video

Fuente: Red UNO

El experto en seguridad y exmilitar, Omar Durán, advirtió posibles fallas en el control estatal respecto al manejo de bienes decomisados, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso del narcotraficante Sebastián Marset.

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Según el analista, existe el riesgo de que estos bienes no sean administrados adecuadamente, lo que podría derivar en nuevas irregularidades.

Prácticas comunes dentro del ámbito militar

Durán explicó que, en algunos casos, el retiro de piezas o materiales de aeronaves ha sido una práctica recurrente dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente cuando estos equipos quedan en desuso.

“Esto es muy común dentro de la vida militar… muchos oficiales tienen piezas en sus domicilios”, afirmó.

No obstante, aclaró que estas acciones no necesariamente constituyen robo, sino que podrían ser tipificadas como hurto o apropiación indebida.

Cuestiona intervención de la justicia ordinaria

El experto también cuestionó que este tipo de casos sea tratado en la justicia ordinaria y no en la justicia militar, que podría resolver estos procesos con mayor rapidez.

“En la justicia militar, en menos de un año ya hay sentencia”, sostuvo.

Piden enfocar investigaciones en estructuras criminales

Respecto a las investigaciones en hangares y aeropuertos, Durán consideró que estos operativos podrían estar desviando la atención de temas más relevantes.

Señaló que las autoridades deberían enfocarse en identificar a personas vinculadas a redes del narcotráfico, en lugar de centrarse en aspectos secundarios.

Caso Marset podría revelar nuevos implicados

El experto indicó que el proceso judicial en el exterior podría derivar en la revelación de nombres de personas presuntamente involucradas en Bolivia.

Advirtió que en los próximos meses podrían conocerse datos relevantes sobre autoridades, policías y otros actores vinculados al caso.

Llama a reforzar control y transparencia

Finalmente, Durán enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control estatal y evitar que las investigaciones pierdan el enfoque principal.

Afirmó que es fundamental garantizar transparencia en los procesos para evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Fuente: Red UNO