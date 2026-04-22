Faltan 15 actas para cerrar el cómputo oficial de la segunda vuelta, destaca el TSE

De acuerdo con la versión de la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ximena Camacho,torrenciales en esa región.

“Prácticamente ya nos encontramos al 100% de actas computadas en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija y Santa Cruz, y en Beni estamos al 98%. Existen 15 actas que faltan, correspondientes a la provincia Iténez, en los municipios de Magdalena y Baures”, indicó Camacho.

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De acuerdo con el reporte del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni, las condiciones climatológicas adversas impiden el traslado de las últimas maletas electorales por rutas aéreas. Las actas electorales faltantes corresponden a los municipios de Magdalena, Baures y Huacaraje.

“Resta computar el 1,1% de actas (15 mesas con 2.446 personas habilitadas), porcentaje que no modifica los resultados”, reportó el TED del Beni.

Ante esta situación, Camacho señaló que, una vez que lleguen esas actas al centro de cómputo, se alcanzará el 100% del conteo de votos de la segunda vuelta electoral.

Asimismo, la autoridad electoral informó que 3.439.352 ciudadanos participaron en el balotaje realizado en cinco departamentos del país.

También destacó la entrega de resultados preliminares en tiempo récord, así como el desarrollo del cómputo oficial.