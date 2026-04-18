General Zúñiga es juzgado, en Cochabamba, por un caso de 2012

El supuesto desfalco fue revelado en 2022 por el expresidente Evo Morales cuando arreciaba la fricción política con el Gobierno de Luis Arce. En ese contexto de división al interior del MAS, Morales lanzó su denuncia cuando ascendieron de grado a Zúñiga

Por Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

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Inédito. Al no poder trasladar al general Juan José Zúñiga, los jueces y fiscales del juzgado 24 de sentencia de La Paz se trasladaron hasta Cochabamba para dar inicio a un juicio por un supuesto desvío de Bs 2,7 millones de los bonos, Juancito Pinto y Renta Dignidad en 2012. El juicio proseguirá en junio y en tribunales paceños, confirmó su abogado, Eduardo León.

“Ha habido el inicio en Cochabamba, se ha hecho el alegato, ha declarado el general Zúñiga, se han producido todas las pruebas y solamente falta producir pruebas, inspecciones y declaración de testigos que se van a hacer el 1 y 2 de junio ya en la ciudad de La Paz”, dijo el abogado en contacto telefónico.

En febrero de 2025, luego que la fiscalía no avanzara con las investigaciones del caso ‘golpe frustrado’, en el Gobierno de Luis Arce; surgió una denuncia por supuesto desfalco de dinero de Bs 2,7 millones. El caso fue resuelto en tribunales militares en 2012, año que ocurrió los hechos.

La denuncia sobre el proceso militar y el supuesto desfalco fue revelada en realidad en 2022 por el expresidente Evo Morales quien recordó el proceso militar contra Zúñiga. Fue en ese año que empezó la fricción política con el Gobierno de Luis Arce. En ese contexto de división al interior del MAS, Morales lanzó su denuncia cuando ascendieron de grado al ahora acusado del caso ‘golpe frustrado’.

“Se le crea este proceso para pretender buscar un linchamiento mediático y asimismo, una muerte civil que les permita sostener que el mismo no pueda, de ninguna manera, recuperar su libertad, por un lado, lograr un desprestigio y finalmente encumbrar un análisis propio del proceso de falso golpe que se dio”, remató León.

En criterio del abogado, el proceso no irá a ningún lado porque Zúñiga ya fue procesado por este delito en el ámbito militar, y, por tanto, la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito.

Además de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, ya sea en la vía administrativa, disciplinaria o penal, que es otro elemento que hay que incorporar, el supuesto denunciante se retractó de la denuncia y se fugó; segundo, los testigos también escaparon del proceso y solamente quedaron algunas personas que han trabajado y que aún siguen trabajando en el gobierno actual”, reveló.

Fuente: El Deber